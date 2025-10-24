Assine
NIQ publica Relatório de Progresso ESG 2025: Promovendo Integridade, Inovação e Impacto

24/10/2025 03:49

A NIQ (NYSE: NIQ), empresa líder em inteligência de consumo, divulgou hoje seu Relatório de Progresso Ambiental, Social e de Governança (ESG) 2025, cobrindo seu progresso em 2024 e ressaltando o compromisso da empresa com negócios responsáveis, integridade de dados e crescimento inclusivo em todas as suas operações globais.

“Como uma empresa líder em inteligência do consumidor, nossa responsabilidade vai muito além dos setores que atendemos”, disse Jim Peck, presidente-executivo e CEO da NIQ. “O Relatório de Progresso ESG deste ano demonstra como estamos incorporando princípios sustentáveis e inclusivos em nossos negócios, gerando valor para nossos clientes, investidores, colaboradores e comunidades.”

Principais áreas de progresso em 2024

  • Governança ESG fortalecida: a NIQ formalizou sua estrutura interna de governança ESG e iniciou uma Avaliação de Dupla Materialidade, alinhando-se aos mais recentes padrões e regulamentações globais.
  • Avanços na integridade e segurança de dados: a empresa aprimorou o uso de IA e aprendizado de máquina para garantir qualidade dos dados, privacidade e cibersegurança, reforçando a confiança com clientes e parceiros.
  • Compromisso ambiental aprofundado: a NIQ finalizou e obteve verificação de terceiros para sua primeira pegada de carbono combinada após a fusão com a GfK.
  • Expansão de programas culturais e de talentos: a NIQ ampliou seus programas globais de mentoria e liderança, aumentou a mobilidade interna e expandiu seus Grupos de Recursos para Funcionários para mais de 3.400 membros em mais de 80 países.
  • Maior impacto comunitário: por meio do terceiro Dia Anual das Pessoas e do Planeta, os colaboradores da NIQ contribuíram com mais de 81.000 horas de voluntariado e arrecadaram quase US$ 118.000 para apoiar a equidade alimentar, educação, empoderamento econômico e justiça climática.

Este relatório também marca o primeiro ano de relatório integrado após a combinação da NIQ com a GfK, oferecendo aos clientes e stakeholders uma visão mais abrangente do desempenho ESG global da empresa.

Sobre o Relatório de Ambiental, Social e de Governança da NIQ

Este Relatório de ESG 2025 fornece uma visão geral da estratégia, abordagem e desempenho ambiental, social e de governança da NIQ em 2024. Além disso, há adendas alinhadas com duas estruturas de relatórios externos: a Global Reporting Initiative (GRI, Iniciativa Global de Relatórios) e a Sustainability Accounting Standards Board (SASB, Conselho de Normas de Contabilidade para Sustentabilidade).

Leia o Relatório Completo de Progresso ESG 2025.

Sobre a NIQ

A NIQ oferece a compreensão mais completa do comportamento de compra do consumidor, revelando novos caminhos para o crescimento. Com operações em mais de 90 países e cobertura de mais de US$ 7,2 trilhões em gastos globais do consumidor, a NIQ capacita marcas e varejistas com análises avançadas e plataformas de última geração.

Aviso sobre declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa pode conter declarações prospectivas sobre comportamentos esperados de consumidores, tendências de mercado e desenvolvimentos do setor. Essas declarações refletem expectativas e projeções atuais com base em dados disponíveis, padrões históricos e diversas premissas. Palavras como "espera", "antecipa", "projeta", "acredita", "prevê" e expressões semelhantes têm o objetivo de identificar essas declarações prospectivas. Tais declarações não garantem resultados futuros e estão sujeitas a incertezas inerentes, incluindo mudanças nas preferências dos consumidores, condições econômicas, avanços tecnológicos e dinâmicas competitivas. Os resultados reais podem diferir significativamente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Embora nos esforcemos para basear nossos insights em dados confiáveis e metodologias sólidas, não assumimos qualquer obrigação de atualizar declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias futuras, exceto quando exigido pela lei aplicável.

NIQ-IR

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Assessoria de Mídia:

media.relations@nielseniq.com


Fonte: BUSINESS WIRE

