Thales nomeada Empresa do Ano de 2025 pela Frost & Sullivan em Controle Automatizado de Fronteiras

À medida que governos e aeroportos enfrentam um aumento no volume de passageiros, novos requisitos regulatórios como o Sistema Europeu de Entrada e Saída (EES) e ameaças de segurança em constante evolução, as soluções da Thales ajudam a encontrar o equilíbrio certo entre segurança robusta e conveniência para os viajantes. A Frost & Sullivan elogiou a expertise completa da Thales, seu foco no cliente e sua capacidade de projetar sistemas modulares, ecologicamente corretos e equipados com biometria avançada e inteligência artificial.

No centro da inovação da Thales está a experiência do viajante. Cruzar uma fronteira que antes significava longas filas e procedimentos estressantes agora pode ser concluído em menos de 15 segundos. O passageiro simplesmente apresenta seu passaporte, olha brevemente para uma câmera e passa por um portão automatizado graçasàverificação biométrica e às verificações em tempo real.

Essa simplicidade é sustentada por tecnologia avançada:

Cibersegurança desde a concepção , incorporando proteção de dados, privacidade por padrão e controle de acesso baseado em funções para garantir uma verificação de identidade segura, compatível e resiliente.

, incorporando proteção de dados, privacidade por padrão e controle de acesso baseado em funções para garantir uma verificação de identidade segura, compatível e resiliente. Biometria multimodal (rosto, impressão digital, íris) com precisão impulsionada por IA e detecção de vivacidade.

(rosto, impressão digital, íris) com precisão impulsionada por IA e detecção de vivacidade. Portões eletrônicos flexíveis e modulares , adaptáveis a qualquer fronteira ou ambiente aeroportuário.

, adaptáveis a qualquer fronteira ou ambiente aeroportuário. Estruturas de identidade digital alinhadas com padrões internacionais.

alinhadas com padrões internacionais. Engenharia sustentável, utilizando materiais leves e reciclados, com designs que prolongam a vida útil do produto.

Do ponto de vista da implantação, a Thales reforça sua liderança em segurança de fronteiras com uma presença global diversificada, operando em inúmeros pontos fronteiriços ao redor do mundo. A ampla atuação da empresa abrange Europa, Oriente Médio, América Latina, África e América do Norte, com projetos emblemáticos que incluem a instalação de centenas de portões eletrônicos (eGates) e quiosques de autoatendimento em países como França, Espanha e Bélgica.

Essas implantações evidenciam o impacto positivo para os cidadãos: jornadas mais tranquilas, menos tempo de espera e maior confiança na segurança das fronteiras. Para governos e agências de fronteira, os resultados são maior fluxo de passageiros, resiliência aprimorada e total conformidade regulatória. Para os aeroportos, isso se traduz em operações mais eficientes e maior satisfação dos passageiros.

Emmanuel Wang, diretor de Fronteiras e Viagens da Thales, comentou:

“Estamos honrados em receber este reconhecimento da Frost & Sullivan. Na Thales, acreditamos que segurança e experiência do passageiro devem andar de mãos dadas. Da FrançaàÍndia, nossas soluções de controle de fronteiras permitem que milhões de viajantes atravessem as fronteiras todos os dias com mais rapidez, confiança e segurança. Este prêmio reflete a dedicação de nossas equipes e nosso compromisso em ajudar governos e aeroportos ao redor do mundo a moldar o futuro de viagens seguras e sem interrupções.”

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é uma líder global em tecnologias avançadas para os setores de Defesa, Aeroespacial e Cibernético e Digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores atende a diversos desafios importantes: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão.

O Grupo investe mais de € 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento em áreas-chave, especialmente para ambientes críticos, como Inteligência Artificial, cibersegurança, tecnologias quânticas e em nuvem.

A Thales conta com mais de 83.000 colaboradores em 68 países. Em 2024, o Grupo registrou um faturamento de € 20,6 bilhões.

