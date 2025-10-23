Evento reúne 14 especialistas para tratar de prevenção e saúde da mulher no Rio

A AMRJ- Academia de Medicina do Rio de Janeiro promove neste sábado, 25 de outubro, o Simpósio Outubro Rosa- Prevenção integral da saúde da mulher, dirigido a médicos e profissionais de saúde, trazendo 14 maiores especialistas médicos para tratar do tema em suas mais variadas vertentes. Presença internacional do professor Dr. Willy Davila (USA), diretor de serviços para mulheres e crianças no Holy Cross Medical Group e no Holy Cross Healthspital em Fort Lauderdale, Flórida.

O evento científico é coordenado pela Presidente Dra Samantha Condé, da Academia de Medicina do Rio de Janeiro e Dr Bruno Reys, diretor científico da AMRJ. E será realizado no auditório da Casa de Saúde São José, na Rua Macedo Sobrinho, 21- Humaitá-Rio de Janeiro.

Programa científico

8:30-8:40 -ABERTURA - Boas -vindas e contextualização do Outubro Rosa - Prevenção integral da saúde da mulher

8:40 – 08:55 | Visão Geral dos 8 Pilares (Life Essential 8) - Prof. Gláucia Moraes

8:55 – 09:10 | O rastreamento de câncer na população LGBTQIA+ - Prof. Luiz Gustavo Brito (UNICAMP)

9:10 – 09:25 | Atualidades e avanços no tratamento íntimo de pacientes oncológicas -baseadas em evidência - Dra Samantha Condé Rangel

9:25 – 09:40 | Pré-Natal Humanizado e prevenção de complicações materno fetais - Dr Paulo Marinho

9:40 – 09:55 | Prevenção do câncer do colo uterino e novas diretri zes do Ministério da saúde- Dr Deni se Monteiro

9:55 – 10:10 | Programa Brasil Saudável para eliminação de doenças socialmente determinadas - Dra Alda Maria da Cruz

Intervalo- Coffee break

10:25 – 10:55 | Uroginecologia e Qualidade de Vida nas disfunções do Assoalho pélvico – convidado internacional - Prof. Willy Davila (U.S.A)

11:10 – 10:25 | Abordagem das lesões precursoras do câncer de vulva - Dra Vera Fonseca

11:10 – 10:25 | Prevenção em Câncer de Mama e Rastreamento Precoce – Ac. Roberto Vieira

11:25 – 11:40 | Evolução no diagnóstico da Mamografia – Dr Hilton Koch

11:40 -11:55 | Reconstrução Mamária na Mulher – Dra. Ângela Faus to

11:55 – 12:10 | Saúde Mental nas Diferentes Fases da Mulher – Dra Lilian Scheikman

12:10 – 12:25 | Violência contra a Mulher: Ident ificação, Prevenção e Apoio – Dra Selma Sabrá

12:25 – 12:40 | Programas de saúde da Mulher - Dra Larissa Tereza- Subsecretaria de Gestão de saúde do Rio de Janeiro

Serviço

Informações e inscrições para médicos e profissionais de saúde

ACADEMIA DE MEDICINA DO RIO DE JANEIRO

Telefone (21) 97504-0946 www.amrj.org.br amrj.diretoria@gmail.com

Academia de Medicina do Rio de Janeiro

A AMRJ é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por objetivo colaborar com as autoridades constituídas em tudo que possa interessar à saúde e ao ensino médico, promovendo e incentivando ações que têm como escopo o progresso da medicina e das ciências correlatas, assim como as pesquisas científicas que contribuam para o bem-estar físico, mental e social da população. É composta por 100 membros titulares, denominados acadêmicos, divididos por seções.