Mundo Corporativo

Em campanha feita com IA, Amil homenageia Dia do Médico

Iniciativa reforça o papel humano no cuidado em saúde

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
23/10/2025 20:17

Em campanha feita com IA, Amil homenageia Dia do Médico

A Amil lançou em 15 de outubro a sua primeira campanha publicitária desenvolvida integralmente com o uso de ferramentas de inteligência artificial. Criada pela house agency Promarket, a ação homenageia o Dia do Médico, celebrado em 18 de outubro, e reforça uma mensagem central à essência da marca: cuidar é humano e sempre será.

O filme, produzido para redes sociais, une a inovação da IA à presença real do médico oncologista Carlos Del Cistia Donnarumma, gerente nacional de Oncologia da Rede Total Care, símbolo do cuidado que transforma. A tecnologia dá forma à narrativa, mas é a história e a atuação do médico que traduzem o propósito da campanha: mostrar que a inteligência artificial pode apoiar, mas quem faz a diferença é o médico.

“Toda a tecnologia ajuda, mas a potência da medicina que entregamos vem da relação entre médico e paciente. Essa campanha traduz exatamente isso”, afirma Luiz Periard, diretor-executivo de Marketing e Comunicação do Grupo Amil.

Com tom sensível e inspirador, o vídeo mostra uma avó contando ao neto sobre sua jornada de tratamento e como a tecnologia foi uma aliada fundamental. Mas é ao lembrar do médico que a cuidou, com atenção e escuta, que ela encontra o verdadeiro sentido da cura.

“Escolhemos usar a IA para amplificar a mensagem do cuidado, não o substituir. O dr. Carlos representa todos os profissionais que, com dedicação e empatia, tornam possível o que a tecnologia sozinha jamais faria”, completa Periard.

A campanha está disponível nas redes sociais da Amil e integra o movimento permanente da operadora em defesa de uma saúde cada vez mais inovadora, integral e centrada nas pessoas.



Website: http://www.amil.com.br

overflay