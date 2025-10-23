Lojas Avenida expande e consta em 17 estados, além do Distrito Federal

A Lojas Avenida, controlada pela Pepkor, varejista sul-africana, vem ampliando sua presença territorial como parte de uma estratégia de expansão que vai levando à entrada em novos estados brasileiros.

Em 2024, a rede varejista chegou pela primeira vez aos estados de Pernambuco e Ceará, fortalecendo sua atuação no Nordeste. Já em 2025, foi a vez do Amazonas receber a primeira unidade da varejista, em Humaitá, no final de setembro.

Atualmente, a Lojas Avenida conta com mais de 200 lojas distribuídas em 17 estados brasileiros, além do Distrito Federal. A rede está presente no Amazonas, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Maranhão, Rondônia, Pará, Bahia, Alagoas, Sergipe, Acre e Piauí, configurando uma capilaridade nacional que abrange quase todas as regiões do país.

A expectativa é que nos próximos meses novos estados sejam incluídos no mapa de atuação da empresa, consolidando ainda mais a presença da marca em território nacional. O plano de expansão acelerada faz parte da estratégia definida pela Pepkor, que enxerga no Brasil um mercado com potencial de crescimento no segmento de varejo de moda popular.

Especializada em vestuários masculino, feminino e infantil, além de calçados e artigos para o lar, a Lojas Avenida tem como foco principal atender os públicos das classes C e D. Com produtos acessíveis e variedade de opções, a rede se posiciona como alternativa de consumo para milhões de brasileiros.

Além do aspecto comercial, a expansão da Lojas Avenida tem impacto direto nas economias locais. A cada nova região onde se instala, a empresa promove a geração de empregos diretos e indiretos, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades e seguindo em busca do sonho de se tornar o varejo de moda mais amado e acessível do Brasil.