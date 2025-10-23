Arábia Saudita realiza a 26a Assembleia Geral do Turismo da ONU em novembro marcando o 50o ano da Agência

A Arábia Saudita irá organizar a 26a sessão da Assembleia Geral do Turismo da ONU de 7 a 11 de novembro. A sessão histórica terá foco no “Turismo Impulsionado pela IA: Redefinindo o Futuro” e também irá comemorar cinco décadas de cooperação sob a agência especializada das Nações Unidas para o turismo.

Representada por seu Ministério do Turismo, a Arábia Saudita irá receber mais de 160 estados-membros, organizações internacionais e participantes do setor mundial para um diálogo que visa garantir um futuro mais brilhante e sustentável ao setor e moldar os próximos 50 anos do turismo mundial.

O Ministro do Turismo da Arábia Saudita, Sua Excelência Ahmed Al Khateeb, convidou o mundo a Riad para participar de um marco importante para a diplomacia do turismo internacional: "Estamos na expectativa de receber a principal organização mundial de turismo em uma sessão que irá redefinir a ação global neste setor cada vez mais vital e mais além."

Sobre ser o primeiro país do CCG a sediar a assembleia geral de uma agência da ONU, o Ministro Al Khateeb afirmou: "Isto reforça a importância desta sessão e ressalta o voto mundial de confiança dadoàArábia Saudita como organizadora e plataforma confiável para o diálogo internacional sobre turismo. Nossa missão como anfitriões é unir o mundo, unir pontos de vista e promover a cooperação internacional que capitalize o crescimento do setor de turismo a impulsionar as Metas de Desenvolvimento Sustentável."

"O país acredita firmemente no poder transformador do turismo e em seu potencial de possibilitar o desenvolvimento abrangente e sustentável de economias e comunidades. Este impacto é evidenciado por nossa própria jornada de liberar todo o potencial do turismo e transformar o setor em um impulsionador essencial do crescimento econômico e da diversificação, além de um facilitador da Visão Saudita 2030", acrescentou Sua Excelência Al Khateeb.

Além das quatro sessões plenárias da Assembleia Geral, a 26a sessão irá incluir várias reuniões de comitês especializados, uma sessão temática para abordar o futuro do turismo em uma era impulsionada pela IA, e a eleição do próximo Secretário-Geral do Turismo da ONU. A agenda também inclui a 124a e a 125a sessões do Conselho Executivo, o mais alto órgão executivo da organização.

Novembro será um mês decisivo para moldar os próximos 50 anos do turismo mundial, já que a Arábia Saudita irá lançar, imediatamente após a Assembleia Geral do Turismo da ONU, a primeira Cúpula TOURISE, que irá ocorrer de 11 a 13 de novembro. A TOURISE é uma nova plataforma global que irá reunir líderes dos setores público e privado em áreas como turismo, tecnologia, investimento, sustentabilidade e cultura. Juntos, os líderes irão buscar enfrentar os desafios mundiais, abrir oportunidades no setor de viagens e turismo, bem como definir a agenda para um setor sustentável, equitativo e direcionado ao futuro.

Ao sediar o órgão supremo do Turismo da ONU e lançar a TOURISE, a Arábia Saudita vem afirmando sua crescente posição como um centro internacional para o diálogo intersetorial, um líder em cooperação multilateral e uma potência turística mundial em ascensão.

