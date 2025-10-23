Clientes ainda preferem o varejo físico, diz pesquisa

Engana-se quem pensa que o varejo físico está com os dias contados. Na verdade, segundo o estudo "Consumo em Tempos de Inflação e Repriorização", realizado pela Neogrid em parceria com o Opinion Box, o movimento acontece na direção oposta.



A pesquisa indica que, embora a multicanalidade tenha avançado, a loja física segue como o canal preferido dos brasileiros no varejo alimentar, com 64,3% das pessoas comprando exclusivamente nesses espaços.



A conveniência de vários serviços no mesmo local e proximidade de casa, dois fatores mencionados como essenciais pelos consumidores, é atendido pelos strip malls, empreendimentos que mesclam alimentação, lazer, saúde e conveniência em um só local.



“Notamos que os clientes que têm o hábito de comprar em strip malls priorizam a resolução de várias demandas no mesmo endereço, geralmente no caminho para casa”, explica Marcos Saad, sócio-fundador da MEC Malls, que faz a gestão e concepção desses centros de proximidade em todo o Brasil.



Outra informação relevante trazida pelo estudo é que, agora, as compras são mais semanais do que mensais. Atualmente, só 12% dos consumidores concentram suas compras em uma única vez no mês.



"Pequenas compras em centros comerciais de bairro, como os strip malls, são hábitos cada vez mais presentes na rotina do consumidor, que resolve pequenas demandas no dia a dia em um só lugar ou compra produtos de forma pontual, sem fazer uma compra pensada no mês", completa Mario Thurler, também sócio-fundador da MEC Malls.



Para os lojistas, insights como os trazidos por essa pesquisa ajudam a programar a estratégia de vendas físicas, online e o mix de produtos ideal. Isso porque 31,4% dos consumidores adotam um modelo híbrido de compras, mesclando lojas físicas e online.



"Conversamos muito com nossos lojistas sobre a necessidade de entender o que o cliente deseja, como ele faz suas compras e sua frequência de idas ao estabelecimento para que eles ajustem sortimento, preços e promoções, elevando sua relevância”, completa Saad, que também é presidente do Conselho da Associação Brasileira de Strip Malls (ABMalls).