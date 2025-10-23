Inteligência Artificial é tema do V Congresso Médico do UNICEPLAC

A inteligência artificial (IA) está cada vez mais integrada à prática médica e à gestão da saúde. Diante desse cenário de avanços tecnológicos, o V Congresso Médico do Centro Universitário UNICEPLAC convida profissionais, estudantes e pesquisadores a refletirem sobre o impacto da IA na medicina. O evento será realizado no dia 4 de novembro, das 8h às 17h, na sede do UNICEPLAC, no Gama, e nos dias 5, 6 e 7 de novembro, também das 8h às 17h, na sede do Conselho Federal de Medicina (CFM), na Asa Sul.

“Teremos a oportunidade de refletir sobre o uso da inteligência artificial na medicina sob diversas perspectivas, com o propósito de atualizar conhecimentos, compartilhar experiências e integrar boas práticas, sempre sob a égide da ética e da responsabilidade médicas”, destaca Dra. Glória Maria Andrade, presidente do congresso e professora do curso de Medicina do UNICEPLAC.

Além de promover debates sobre inovação tecnológica e os rumos da prática médica, o evento também se consolida como um espaço de formação e aprendizado. “O congresso possui uma relevante finalidade pedagógica: proporcionar aos alunos a experiência de participar de um evento científico de grande porte dentro da comunidade acadêmica. A proposta é que eles aprendam a organizar e a vivenciar um congresso, compreendendo sua estrutura e se apropriando das informações apresentadas”, explica o professor Dr. Marco Antônio Alves Cunha, coordenador do curso de Medicina do UNICEPLAC.

Programação completa e inscrições no site do evento.

Vestibular com inscrições abertas

Promover pesquisa, inovação e debate científico é um dos pilares do UNICEPLAC. A instituição está com inscrições abertas para o Vestibular de Medicina 2026. Nesta edição, são oferecidas 65 vagas pelo vestibular e cinco vagas por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os interessados podem se inscrever até 28 de outubro, exclusivamente pela internet. As provas serão realizadas no dia 2 de novembro, na sede do UNICEPLAC, no Gama (DF). Edital e inscrições no site da instituição.