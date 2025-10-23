Paraty Sail Festival 2025 celebra união entre vela, cultura e tradição

De 20 a 23 de novembro de 2025, o centro histórico de Paraty sediará o Paraty Sail Festival 2025, evento que articula esportes náuticos, cultura e sustentabilidade em um dos locais de relevante importância histórica e ambiental do Brasil. Inspirado no antigo Caminho do Ouro, o festival propõe uma conexão entre a cidade e o mar, integrando práticas da vela, elementos da cultura caiçara e o patrimônio material e imaterial da região.

Paraty, reconhecida como um polo náutico do país, recebe pela primeira vez uma iniciativa voltada à promoção da cultura marítima em diálogo com tradições locais. A programação busca integrar diferentes públicos, com atividades esportivas, educativas e culturais.

O projeto tem como idealizadores Jack e Angel, casal com mais de 26 anos de vivência no meio náutico. Atuantes nas redes sociais com conteúdos voltados à educação e à divulgação da vela, eles desenvolvem o evento como uma extensão de seu trabalho de popularização do esporte e valorização do litoral brasileiro.

Programação contempla diferentes públicos e temáticas

O festival promete quatro dias de intensa programação voltada ao universo náutico e à cultura litorânea, reunindo esporte, educação, arte e gastronomia. Além disso, contará com regatas que envolvem tanto velejadores profissionais quanto amadores, como também aulas e oficinas de iniciação à vela voltadas para crianças e famílias.

A agenda ainda inclui palestras sobre educação náutica, preservação marinha, cultura caiçara e sustentabilidade, promovendo reflexão e aprendizado. E a música marcará presença, com apresentações de artistas locais e nacionais, enquanto os espaços gastronômicos oferecerão pratos típicos da região, com destaque para frutos do mar e receitas à base de banana-da-terra.

Complementando a experiência, mostras culturais exibirão o melhor do artesanato, manifestações indígenas e expressões artísticas regionais, celebrando a diversidade e a identidade do litoral brasileiro.

"O Paraty Sail Festival é mais do que um encontro de velejadores. É uma celebração da cidade, de sua cultura e de tudo o que ela representa para o Brasil e para o mundo. Queremos que cada participante leve consigo não apenas a experiência da vela, mas também o encantamento por Paraty e o compromisso com a preservação”, afirma Jack.

Sustentabilidade como eixo transversal

O evento será realizado com foco em baixo impacto ambiental, adotando medidas para minimizar a geração de resíduos e promover o descarte responsável. A proposta está alinhada com práticas de turismo sustentável, reforçando o cuidado com os recursos naturais da região.

Paraty: patrimônio mundial e contexto do festival

Paraty foi reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco em 2019, em conjunto com Ilha Grande, na categoria de Sítio Misto, por seu valor cultural e natural. A cidade abriga um centro histórico com construções dos séculos XVIII e XIX, além de estar inserida em uma das maiores áreas contínuas de Mata Atlântica preservada do país.

Com cerca de 65 ilhas em sua baía, o município oferece oportunidades de navegação em águas calmas e cenários naturais preservados. Suas ruas de pedra, igrejas antigas e manifestações culturais reforçam o valor histórico do território. A produção artesanal, a música, a culinária regional e as práticas caiçaras compõem o cotidiano local.

A programação completa pode ser consultada em: www.paratysailfestival.com

Serviço

Paraty Sail Festival 2025

Entrada gratuita

Data: De 20 a 23 de novembro de 2025

Local: Paraty – RJ

Mais informações: www.paratysailfestival.com

Instagram: @paratysailfestival

