Cidades brasileiras avançam na coleta de vidro com ecopontos

Diversas cidades brasileiras têm registrado avanços expressivos na coleta e reciclagem de vidro. Dados oficiais indicam que, em 2024, o Brasil superou a meta mínima de reciclagem de embalagens de vidro, graças à combinação de políticas públicas, programas de coleta seletiva e iniciativas privadas.

De acordo com auditoria da Circula Vidro, entidade gestora da logística reversa de embalagens de vidro no Brasil, validada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), o país reciclou 25,1% de todas as embalagens de vidro em 2024. O resultado supera a meta nacional de reciclagem prevista no Decreto nº 11.300/2022, que regulamenta as metas quantitativas para o índice de reciclagem de embalagens de vidro descartáveis no país.

Entre os estados, o Paraná lidera o ranking nacional, com 56,84% de reciclagem de embalagens de vidro, enquanto o Distrito Federal alcançou 28,54%. O levantamento aponta que o avanço se deve à combinação de políticas públicas e à expansão de programas de coleta seletiva, incluindo a instalação de ecopontos e Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) em parceria com empresas privadas.

Ações dos municípios

As prefeituras e governos estaduais têm desempenhado papel fundamental na expansão da coleta seletiva. Entre as ações destacam-se:

São José dos Campos (SP): a prefeitura anunciou a implantação de 45 ecopontos exclusivos para vidro, além de coletores verdes em pontos de entrega. O projeto tem prazo estimado de seis meses para ser concluído.





São José (SC): em parceria com cooperativas locais, a cidade arrecadou 58,9 toneladas de vidro em 2024, com 32 pontos de coleta distribuídos pelo município, segundo artigo divulgado pela própria prefeitura.





Porto Alegre (RS): a capital gaúcha mantém um programa de reciclagem consolidado, com mais de 50 ecopontos e Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) distribuídos em diferentes bairros. Segundo dados da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a cidade coletou mais de 120 toneladas de vidro reciclável em 2024, resultado de campanhas educativas e investimentos em infraestrutura de coleta.



Iniciativas privadas



Empresas do setor de embalagens têm também investido em programas de reciclagem. Um exemplo disso é a Verallia, empresa fabricante de embalagens de vidro, com o Programa Vidro Vira Vidro, em parceria com a recicladora Massfix, que já reciclou mais de 2.349 toneladas de vidro em diferentes regiões.

Campo Bom (RS): a Verallia instalou 26 PEVs que resultaram na coleta de 96 toneladas de vidro em apenas nove meses.





Grande Florianópolis (SC): em cidades como Tijucas, Biguaçu, Palhoça e São José, foram instalados contêineres específicos para vidro. O projeto prevê até 200 pontos de coleta.



Márcio Welsh, diretor comercial da Contemar Ambiental, empresa especializada em conteinerização no Brasil: "Hoje contamos com uma variedade de contêineres que tornam a coleta seletiva mais eficiente e fortalecem os Pontos de Entrega Voluntária. Essa infraestrutura faz toda a diferença na adesão da população, na operação dos pontos e na separação correta dos resíduos coletados".



Segundo Marcio, essas iniciativas privadas complementam a atuação do poder público, ampliando a rede de ecopontos e promovendo campanhas de conscientização junto à população.



Desafios e oportunidades



Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 60,5% dos municípios com serviço de manejo de resíduos sólidos possuem coleta seletiva. A combinação de políticas públicas regulatórias e investimentos privados em infraestrutura e conscientização é vista como essencial para elevar os índices de reciclagem e ampliar os benefícios da economia circular.