Go Dream cresce 150% em parceria com a Bilheteria Digital

A Bilheteria Digital (BD), empresa nacional de soluções para venda de ingressos, controle e gestão de eventos, tem fortalecido sua presença no mercado esportivo ao consolidar uma parceria estratégica com a Go Dream, plataforma especializada em experiências esportivas. Como resultado da colaboração, a Go Dream, da Dream Factory, registrou uma alta superior a 150% no volume de vendas no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A parceria foi firmada no início deste ano com o objetivo de escalar as operações e ampliar a eficiência na jornada de atletas e organizadores de corridas de rua, segmento que segue em expansão no Brasil. A BD passou a atuar com a plataforma para infraestrutura tecnológica, inteligência de dados e estratégias comerciais, contribuindo diretamente para o avanço das vendas e a robustez das entregas.

“A Bilheteria Digital tem trabalhado para expandir sua presença em diferentes verticais de eventos e o setor esportivo é uma das frentes mais promissoras. Unimos nossa experiência em grandes operações à especialização da Go Dream, criando um ecossistema capaz de oferecer eficiência para os produtores e segurança para o público”, afirma Guilherme Feldman, CEO da Bilheteria Digital.

Parceria para o crescimento

A atuação conjunta tem gerado resultados positivos não apenas em vendas, mas também na experiência de atletas. O sistema oferece fluidez no processo de inscrição, recursos de credenciamento integrados e estrutura para atender eventos de diferentes portes, desde corridas de 5km às grandes maratonas urbanas.

Embora cada marca siga atuando de forma independente em seus sistemas e áreas de especialidade, a sinergia entre as plataformas tem viabilizado soluções mais escaláveis. Enquanto a Go Dream se concentra na gestão de inscrições e controle de acesso, a Bilheteria Digital complementa a operação com estabilidade de plataforma, tecnologia proprietária e suporte de ponta a ponta para eventos com alta demanda.

“O sucesso neste primeiro semestre mostra o quanto a união entre especialização e tecnologia pode transformar o mercado de eventos esportivos. A parceria com a Bilheteria Digital nos permite escalar, com segurança e inteligência, experiências que valorizam o atleta e facilitam a vida dos organizadores com um atendimento muito próximo. É uma construção a quatro mãos, com visão compartilhada de crescimento e inovação”, afirma Duda Magalhães, CEO da Dream Factory.

Segundo levantamento da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (ABRACEO), realizado com apoio da agência Esporte & Negócio, o número de provas realizadas no Brasil cresceu 29% em 2024 em relação ao ano anterior. O dado reforça o momento positivo do setor e evidencia as oportunidades para soluções tecnológicas que atendam a essa demanda crescente com eficiência e escala.

É nesse cenário que a Bilheteria Digital vem expandindo sua atuação para além de grandes shows. Com mais de 40 milhões de ingressos comercializados e cerca de 7 mil eventos operados anualmente, a plataforma consolida seu posicionamento também no esporte, oferecendo estabilidade operacional e inteligência de dados para eventos em todo o território nacional.

“O mercado de experiências esportivas é dinâmico, crescente e demanda soluções confiáveis. Nossa expectativa é seguir ampliando essa atuação nos próximos ciclos, aliando tecnologia, eficiência e inteligência de dados para impulsionar eventos em todo o país, sempre com um atendimento próximo e consistente junto aos organizadores. Estar ao lado da Go Dream nessa jornada tem sido decisivo para mostrarmos que a Bilheteria Digital está preparada para entregar valor real em diferentes formatos de evento”, finaliza Feldman.