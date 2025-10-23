CloudWalk ultrapassa US$ 1,2 bilhão em receita anualizada

A CloudWalk, companhia de tecnologia dona das plataformas de serviços financeiros InfinitePay no Brasil e da JIM.com nos Estados Unidos, ultrapassou a marca de US$ 1,2 bilhão (R$ 6,4 bilhões) em receita anualizada e US$ 128 milhões (R$ 680 milhões) de lucro líquido anualizado no mês de setembro. Reconhecida por sua abordagem AI-first, a companhia acelerou seu crescimento, com a receita aproximadamente triplicando nos últimos 18 meses, impulsionada pelo lançamento de produtos baseados em inteligência artificial.

A ascensão da CloudWalk é rara mesmo entre as principais startups globais: de US$ 2 milhões em receita anualizada em 2019 para mais de US$ 1 bilhão em 2025 - um salto de 600 vezes em seis anos. E, diferentemente de muitas histórias de hiper crescimento, essa é sustentada por lucro. Apenas no primeiro semestre de 2025, a companhia gerou R$ 2,2 bilhões em receita líquida e R$ 214 milhões em lucro líquido.

Um dos destaques é a receita por colaborador, que saltou de US$ 796 mil em julho de 2024 para US$ 1,7 milhão em julho de 2025, quase o dobro em apenas um ano. Esse salto evidencia como a inteligência artificial se tornou o maior multiplicador de produtividade, elevando a CloudWalk a níveis que a colocam entre as empresas de tecnologia mais eficientes do mundo.



IA no centro da revolução da eficiência

A CloudWalk utiliza inteligência artificial em seu núcleo desde os primeiros dias, aplicando machine learning em prevenção a fraudes e análise de crédito muito antes de os Large Language Models (LLMs) se tornarem populares. Hoje, dezenas de agentes de IA - construindo a partir de uma combinação de modelos líderes de mercado, frameworks open-source e tecnologias proprietárias - têm papéis centrais em times de operações, marketing, vendas e tecnologia.

Um exemplo recente é Bela, agente de IA dedicada às vendas via WhatsApp. Lançada há um ano, ela conduz o ciclo de vendas com respostas em menos de dois segundos, disponível 24/7. Com mais de 50 mil conversas mensais, Bela entrega o desempenho equivalente ao de 200 representantes de vendas humanos e triplicou as taxas de conversão ao criar jornadas de venda e cross-sell personalizadas. Outro exemplo é o Claudio Walker, responsável por responder de forma autônoma a mais de 90% das demandas de clientes.



“As companhias de US$1 trilhão do futuro serão aquelas que dominarem o custo de servir o cliente e criar produtos. Com a IA, esse custo tende a cair drasticamente, até convergir ao preço da eletricidade - e já estamos avançando rapidamente nessa direção”, disse Luis Silva, CEO e fundador da CloudWalk. “Agora, ao expandir esse domínio interno para os consumidores, a CloudWalk está liderando a próxima fronteira das finanças movidas por IA.”

Avanço para a “consumer AI”

A entrada da CloudWalk no universo da IA voltada ao consumidor começou no início de 2025 com o lançamento do JIM.com nos Estados Unidos. O aplicativo une três das forças mais poderosas dos pagamentos globais: agentes de IA, pagamentos instantâneos e tap-to-pay. A adoção foi imediata: em poucos meses, o JIM.com conquistou clientes nos 50 estados americanos, provando que a companhia é capaz não apenas de entrar no mercado mais competitivo do mundo, mas também de escalar rapidamente.

Logo depois, a CloudWalk levou o JIM para dentro da plataforma da InfinitePay no Brasil, transformando o agente em um verdadeiro funcionário digital dos empreendedores. O JIM gerencia finanças, controla fluxo de caixa, define preços, conduz campanhas de marketing e até gera conteúdo criativo para redes sociais. Em apenas nove meses, a base de clientes praticamente dobrou, de 3 milhões para quase 6 milhões - um sinal claro de que a IA para o consumidor está abrindo novas frentes de crescimento na era da Self-Driving Finance: um sistema financeiro autônomo, comandado por agentes de IA capazes de armazenar dinheiro, conceder crédito, liquidar pagamentos e executar tarefas estratégicas sem intervenção humana, e de maneira mais justa e inclusiva".

“O Self-Driving Finance tem o potencial de provocar uma transformação tão profunda quanto a própria internet — especialmente para micro e pequeno empreendedor”, disse Luis Silva. “O crescimento exponencial da nossa base de clientes e a rápida expansão por todos os estados americanos comprovam que estamos no caminho certo.”