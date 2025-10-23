Setor funerário inova, cresce e tem foco sustentável

O setor funerário brasileiro passa por um processo acelerado de modernização e consolidação. Segundo um levantamento da Zurik Advisors para o SINCEP (Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil), o mercado movimenta cerca de R$ 13 bilhões por ano no país — dado que reflete o crescimento dos planos antecipados e a diversificação dos serviços.

Para Roberto Toledo, diretor do Grupo Zelo, o público busca previsibilidade e segurança, o que contribui para o rompimento de antigas percepções sobre o tema. “Hoje o setor é estruturado, transparente e acessível. Existem planos que permitem planejamento financeiro e diminuem a carga emocional no momento de um falecimento, além de oferecer benefícios em vida, o que garante tranquilidade e segurança em momentos delicados”, afirma.

Os planos funerários, antes vistos apenas como uma forma de custeio do funeral, agregam valor aos seus produtos. Estão incluídos serviços como telemedicina, descontos em produtos e serviços ligados à saúde e bem-estar, e serviços de homenagens digitais.

Entre as tendências mais recentes, destaca-se o crescimento dos Planos Pet. Esse movimento acompanha a expansão do mercado pet brasileiro, que faturou R$ 75,4 bilhões em 2024, segundo a Abinpet, o que representa um crescimento de 9,6% em relação ao ano anterior — impulsionado pela valorização do bem-estar animal e pela busca de serviços mais completos e humanizados.

A modernização também é visível na digitalização e na sustentabilidade. Empresas do setor adotam ferramentas online para contratação de serviços, transmissões de cerimônias e gestão de memoriais virtuais. Além disso, há crescente uso de materiais de baixo impacto ambiental e tecnologias que reduzem resíduos e emissões durante o preparo dos corpos e o funcionamento de crematórios.

O crescimento da cremação é outro indicativo de mudança cultural. Segundo o Grupo Zelo, foram realizadas 5.701 cremações em 2024, contra 4.227 em 2023 — um aumento de 34,9% no período. O segmento pet também apresentou avanço expressivo, com 1.617 cremações em 2024, ante 1.339 no ano anterior, alta de 20,8%. Os números confirmam uma tendência de adesão crescente a esse tipo de serviço, impulsionada pela busca por praticidade, sustentabilidade e novos significados para as despedidas.

Outro movimento em destaque é a expansão dos cemitérios verticais e a ampliação de serviços personalizados, como memoriais ecológicos e plataformas de homenagem digital. “O setor está cada vez mais conectado às demandas contemporâneas: acolhimento, sustentabilidade e praticidade. Falar sobre o tema com naturalidade é o que permitirá que mais famílias se planejem e conheçam seus direitos e possibilidades”, pondera Toledo.

O diretor do Grupo Zelo enfatiza a importância do cuidado emocional como parte essencial desse novo olhar sobre a morte, com projetos de conteúdo voltados à escuta, acolhimento e reflexão sobre o luto. O Grupo Zelo colocou no ar neste ano três projetos: o portal Além da Perda, que reúne artigos e entrevistas com especialistas em psicologia e espiritualidade; o podcast Bucket List, em parceria com Gustavo Ziller, que propõe conversas sobre propósito e finitude; e a websérie Brasil tem Zelo, que percorre diferentes regiões do país para contar histórias reais de quem vive o cuidado, o amor e a despedida com respeito e sensibilidade.



Em cada episódio, a produção revela a diversidade cultural e a riqueza das tradições brasileiras, mostrando como o ato de se despedir carrega traços únicos da identidade brasileira — da música e das crenças populares ao jeito afetuoso de celebrar a memória. A websérie tem o objetivo de quebrar estigmas e aproximar o público de um tema que, mais do que sobre a morte, trata sobre a vida e o legado.

“O setor funerário brasileiro se consolida como um mercado em transformação, com foco em transparência, tecnologia e respeito, e demonstra preparo para atender as famílias com dignidade e eficiência”, finaliza Toledo.