Dr. Fernando Zanol representa SC em simpósio nacional
Cirurgião plástico foi palestrante no VII Simpósio de Cirurgia Plástica do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS)
O cirurgião plástico catarinense Dr. Fernando Zanol representou Santa Catarina como palestrante no VII Simpósio de Cirurgia Plástica do Vale dos Vinhedos, realizado nos dias 17 e 18 de outubro, no Hotel Spa do Vinho, em Bento Gonçalves (RS).
Promovido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – Regional Rio Grande do Sul (SBCP-RS), o evento reuniu 27 especialistas nacionais e internacionais — com representantes do Equador, Chile, Amazonas, Pernambuco, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo — e destacou avanços em contorno corporal, inovação técnica e segurança em procedimentos estéticos.
Durante a participação, o Dr. Zanol apresentou a palestra “Lipoenxertia intramuscular: riscos e benefícios”, tema de grande relevância científica no campo da cirurgia plástica moderna. Reconhecido por seu trabalho com técnicas como Lipo UGRAFT, Plasma de Argônio, Masto com Alça e Prótese Rápida, o especialista trouxe uma abordagem atual e aprofundada sobre os cuidados e os avanços na definição corporal.
“Meu propósito não é apenas aplicar técnicas modernas, mas garantir que cada paciente viva uma experiência transformadora — e isso exige atualização constante, vigilância aos riscos e compromisso com os resultados”, destacou o Dr. Zanol.
Segundo o cirurgião, a lipoenxertia intramuscular é uma técnica promissora por proporcionar naturalidade e definição superiores, mas requer rigor técnico e seleção criteriosa de pacientes para assegurar resultados seguros e duradouros.
O simpósio consolidou-se como um dos principais encontros científicos da cirurgia plástica brasileira. O evento reforçou a importância da atualização profissional e da troca de experiências como pilares para o avanço da especialidade no país.
