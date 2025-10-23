Natal deve liderar vendas de fim de ano, prevê Sensormatic

A Sensormatic Solutions, portfólio global de soluções para o varejo da Johnson Controls (NYSE: JCI), acaba de divulgar suas previsões para os dias de maior movimento no setor neste fim de ano. Diferente dos últimos três anos, a tendência é de que a Black Friday deixe de ser o dia preferido dos consumidores para as compras de fim de ano, perdendo a posição para o dia 23 de dezembro, antevéspera de Natal.

As projeções foram elaboradas pelo time de consultoria e análise de tráfego da empresa com base em dados históricos de fluxo nas lojas e em tendências identificadas por meio da solução ShopperTrak Analytics.

“A Black Friday já é uma tradição no Brasil, e nossas previsões mostram que a data continuará importante para as vendas deste fim de ano, mas provavelmente veremos algumas variações interessantes em relação aos últimos anos devido ao calendário e às mudanças nas preferências dos consumidores”, observa Rodolfo Arruda Filho, Country Leader para o Brasil da solução ShopperTrak Analytics da Sensormatic Solutions. “Entender o fluxo de consumidores é essencial para o varejo, especialmente no fim de ano. Com dados precisos, os lojistas podem se preparar melhor, otimizar recursos e oferecer uma experiência mais eficiente ao cliente”, completa.

Com base nessa análise, a Sensormatic Solutions prevê os seguintes dias como os de maior movimento no varejo brasileiro neste fim de ano:

1º - 23 de dezembro (terça, antevéspera de Natal)

2º - 20 de dezembro (último sábado antes do Natal)

3º - 29 de novembro (sábado pós-Black Friday)

4º - 28 de novembro (Black Friday)

5º - 22 de dezembro (última segunda antes do Natal)

Além de ajudar os varejistas a entender cenários futuros, as previsões de tráfego, quando combinadas com a visibilidade de ponta a ponta das cadeias de suprimentos, podem abrir caminho para experiências omnichannel precisas para os clientes.

“A opção de comprar online e retirar a mercadoria na loja é um diferencial cada vez mais importante. As empresas que monitorarem de perto seus dados em tempo real e estiverem preparadas para oferecer essa modalidade terão melhor desempenho aos olhos dos consumidores, posicionando-se em vantagem para o próximo ano”, conclui Arruda Filho.

Para mais informações sobre insights de tráfego em loja e tecnologia de análise de varejo, basta acessar: https://www.sensormatic.com/pt_br/shopper-insights