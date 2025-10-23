Marjan e RAK Hospitality Holding anunciam fusão histórica para dar forma ao futuro de Ras Al Khaimah como um destino mundial para estilo de vida e investimentos

A Marjan, principal incorporadora de propriedades plenas em Ras Al Khaimah, e a RAK Hospitality Holding, ramo de investimento e desenvolvimento de propriedades do governo no Emirado, anunciaram uma fusão estratégica histórica para criar uma entidade unificada operando sob a Marjan.

Esta fusão combina experiência em hospitalidade de classe internacional com estratégias visionárias de desenvolvimento imobiliário para formar uma organização dinâmica e preparada para o futuro. A Marjan irá integrar desenvolvimento imobiliário, operações de hospitalidade e experiências de estilo de vida sob uma única estrutura, se posicionando como uma das maiores incorporadoras imobiliárias dos EAU e a principal incorporadora master na parte norte dos Emirados.

Anunciando a fusão, Sua Alteza, Xeique Ahmed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, Presidente da Marjan,disse: "A RAK Vision 2030 definiu a ambição do Emirado de ser pioneiro na região em termos de qualidade de vida e um lugar onde as oportunidades prosperam. Ancorada nesta visão, a fusão irá criar empregos de alto valor aos habitantes do Emirado, desenvolver capacidades nacionais e reforçar nossa posição como um farol de oportunidades e inovação. Juntos, estamos posicionados para construir comunidades prósperas que tornem realidade a ousada visão do Emirado para a prosperidade sustentável."

Os futuros empreendimentos da Marjan, incluindo a Ilha Al Marjan, o RAK Central, a Praia Marjan e o plano diretor de Jebel Jais, irão elevar a qualidade de vida dos moradores, enriquecer as experiências de viagem e lazer, e atrair diversas oportunidades de investimento. A fusão apoia a meta da RAK Vision 2030 de receber 3,5 milhões de visitantes anuais e alcançar quase 20.000 chaves de hotel.

Abdulla Al Abdouli, Diretor Executivo do Grupo, disse: "A Marjan irá posicionar Ras Al Khaimah como o centro mundial de estilo de vida e investimentos do futuro."

Esta fusão permite que a Marjan impulsione o Emirado para sua próxima etapa de crescimento, ao fomentar ofertas de estilo de vida diferenciadas e atrair talentos e investimentos de classe internacional.

Sobre a Marjan

A Marjan é a empresa de investimentos, hospitalidade e estilo de vida em Ras Al Khaimah, redefinindo o desenvolvimento de destinos turísticos ao combinar planejamento visionário com hospitalidade de classe internacional e uma vibrante vida comunitária. Como força por trás de projetos icônicos como a Ilha Al Marjan, a Praia Marjan, o RAK Central e o futuro Wynn Al Marjan Island, a Marjan impulsiona a transformação de Ras Al Khaimah em um dos destinos mais dinâmicos, sustentáveis ??e habitáveis ??do mundo para investidores, residentes e visitantes.

