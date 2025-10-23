Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

LUX estreia na moda e leva Energia de Cheirosa à SPFW

Na estreia de LUX na SPFW, a marca apresenta a ação “Energia de Cheirosa” e reúne influenciadoras com looks assinados por Chica Capeto e Suyane Ynaya

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
23/10/2025 17:41

compartilhe

SIGA
x
LUX estreia na moda e leva Energia de Cheirosa à SPFW
LUX estreia na moda e leva Energia de Cheirosa à SPFW crédito: DINO

LUX realiza sua primeira participação na São Paulo Fashion Week (SPFW) como continuidade da campanha “Energia de Cheirosa”. A iniciativa reuniu influenciadoras de moda em um espaço de preparação pré-SPFW, denominado “Ateliê das Cheirosas”, e apresentou looks desenvolvidos em colaboração com a estilista Chica Capeto e a stylist Suyane Ynaya.

“Queremos levar o conceito ‘Energia de Cheirosa’ para mais mulheres, mostrando que ele pode estar presente em diferentes momentos do cotidiano. A estreia de LUX no SPFW marca um novo capítulo para a marca, com sua entrada no universo da moda”, conta Marina Ballini, diretora de Marketing da Unilever.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os trajes criados para o evento incluem estampas florais inspiradas nas fragrâncias da marca, entre elas a referência à orquídea negra. As peças foram utilizadas pelo grupo de influenciadoras durante a cobertura dos desfiles da semana de moda que aconteceu entre 16 e 20 de outubro.

De acordo com LUX, a estreia na SPFW busca integrar moda e fragrâncias em uma experiência conjunta. As profissionais responsáveis pelos looks destacam que o desenvolvimento das estampas partiu de elementos associados às referências olfativas e à identidade visual adotada para a ação. “Partimos de referências olfativas para construir as estampas, entre elas a orquídea negra. O trabalho envolveu definição de paleta, padrões e aplicação em diferentes modelagens”, afirma Chica Capeto.

Além da presença na SPFW, LUX realiza a promoção “LUX te leva a Paris”, que prevê a seleção de dez participantes, cada um com direito a levar um acompanhante para viagens à capital francesa. Para concorrer, é necessário adquirir ao menos R$ 10 em produtos da marca, cadastrar o comprovante de compra no site oficial e observar as condições estabelecidas no regulamento.

Cada cupom válido gera um número da sorte, e há possibilidade de indicação de novos participantes que, ao cumprirem os requisitos, geram números adicionais. A promoção é válida em todo o território nacional para maiores de 18 anos, com período de inscrição até 17 de novembro de 2025.




Website: https://www.promo.lux.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay