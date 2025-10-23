LUX estreia na moda e leva Energia de Cheirosa à SPFW

LUX realiza sua primeira participação na São Paulo Fashion Week (SPFW) como continuidade da campanha “Energia de Cheirosa”. A iniciativa reuniu influenciadoras de moda em um espaço de preparação pré-SPFW, denominado “Ateliê das Cheirosas”, e apresentou looks desenvolvidos em colaboração com a estilista Chica Capeto e a stylist Suyane Ynaya.



“Queremos levar o conceito ‘Energia de Cheirosa’ para mais mulheres, mostrando que ele pode estar presente em diferentes momentos do cotidiano. A estreia de LUX no SPFW marca um novo capítulo para a marca, com sua entrada no universo da moda”, conta Marina Ballini, diretora de Marketing da Unilever.

Os trajes criados para o evento incluem estampas florais inspiradas nas fragrâncias da marca, entre elas a referência à orquídea negra. As peças foram utilizadas pelo grupo de influenciadoras durante a cobertura dos desfiles da semana de moda que aconteceu entre 16 e 20 de outubro.

De acordo com LUX, a estreia na SPFW busca integrar moda e fragrâncias em uma experiência conjunta. As profissionais responsáveis pelos looks destacam que o desenvolvimento das estampas partiu de elementos associados às referências olfativas e à identidade visual adotada para a ação. “Partimos de referências olfativas para construir as estampas, entre elas a orquídea negra. O trabalho envolveu definição de paleta, padrões e aplicação em diferentes modelagens”, afirma Chica Capeto.

Além da presença na SPFW, LUX realiza a promoção “LUX te leva a Paris”, que prevê a seleção de dez participantes, cada um com direito a levar um acompanhante para viagens à capital francesa. Para concorrer, é necessário adquirir ao menos R$ 10 em produtos da marca, cadastrar o comprovante de compra no site oficial e observar as condições estabelecidas no regulamento.



Cada cupom válido gera um número da sorte, e há possibilidade de indicação de novos participantes que, ao cumprirem os requisitos, geram números adicionais. A promoção é válida em todo o território nacional para maiores de 18 anos, com período de inscrição até 17 de novembro de 2025.





