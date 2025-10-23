BIC lança campanha nas redes sobre o sumiço das canetas

A BIC deu início a uma estratégia de comunicação para movimentar as redes sociais. A marca lançou uma campanha digital em torno do “desaparecimento misterioso de canetas BIC 4 Cores”, com relatos fictícios de sumiços em fábricas, centros logísticos e pontos de venda. Segundo o comunicado publicado no site e nas redes da marca, alguns episódios foram acompanhados de interferências e luzes piscando, sugerindo um enigma ainda maior e anunciando uma investigação interna.

Para ampliar a narrativa, a BIC espalhou cartazes virtuais de “procura-se” em diferentes plataformas, criando um convite aberto ao público: acompanhar os próximos capítulos da história nas redes sociais. A campanha está presente no Instagram, TikTok, YouTube e Reddit, onde a marca conduz a busca pelas canetas em tempo real, buscando instigar a curiosidade do público e convidando os consumidores a se engajar no mistério.

A estratégia ganha força com influenciadores como Henri Kress, Livia Prado e o Omelete, que publicaram conteúdos dedicados em seus perfis — incluindo feed e stories — reforçando a narrativa do sumiço. O objetivo é criar um burburinho cultural que envolva fãs e consumidores em torno do enigma, mantendo o suspense sobre o que será revelado a seguir.



“Queremos provocar a curiosidade das pessoas e criar uma conversa cultural em torno da marca. O desaparecimento das canetas é o ponto de partida para uma jornada de mistério que será desvendada ao longo da campanha. Essa é uma forma de mostrar que a BIC pode surpreender e se conectar de maneira criativa com os consumidores”, afirma Rodrigo Iasi, diretor de marketing da BIC Brasil e Argentina.

Com esse movimento, a BIC coloca em prática uma ação de PR integrada ao digital, que busca gerar conversas orgânicas e tornar a marca uma das mais comentadas do momento, preparando o terreno para a revelação de seu próximo lançamento.