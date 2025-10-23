Manpower abre vagas para auxiliar de logística no Brasil

O ManpowerGroup Brasil, consultoria de soluções em Recursos Humanos, atua em todo o território nacional no processo de recrutamento e seleção, realizando o processo seletivo para grandes empresas do país. Dentre as parcerias, estão clientes principalmente do setor de e-commerce e varejo, que requerem colaboradores em grande volume, oferecendo atualmente, centenas de vagas para auxiliar de logística.

Os principais clientes são empresas de destaque no marketplace e atuam principalmente no comércio eletrônico de produtos, fornecendo compra e venda online.

Localidades

Com diversos centros de distribuição espalhados pelo Brasil, as empresas constantemente contratam novos funcionários nas seguintes regiões:

São Paulo (SP): Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Santana de Parnaíba, Jundiaí, Caieiras, Osasco, Bragança Paulista, Vargem, Guarulhos, Itaquaquecetuba e capital (Perus, City Jaraguá, Pirituba e Taipas).

Minas Gerais (MG): Extrema, Itapeva, Camanducaia, Cambuí e Toledo.

Paraná (PR): Maringá.

Principais atribuições e requisitos do cargo de auxiliar de logística

Para ser elegível à vaga de auxiliar de logística, é necessário:

Ensino médio completo ou fundamental incompleto;

Experiência prévia em atividades logísticas é um requisito desejável;

Conhecimento em técnicas de armazenamento e controle de estoque será considerado diferencial;

Disponibilidade de horário.



O auxiliar será responsável por apoiar as atividades operacionais do setor logístico, garantindo a organização, o controle e o fluxo adequado de materiais e produtos.

Controlar e registrar a entrada e saída de mercadorias para garantir a precisão e eficiência no processamento dos pedidos;

Receber, conferir e separar produtos;

Realizar carga e descarga de mercadorias;

Monitorar estoque e garantir o armazenamento correto.



Os profissionais interessados podem fazer um cadastro, por meio do link: https://forms.office.com/r/RMYJW4mXsU

Os benefícios e demais informações podem variar de acordo com o tipo de vaga, para saber mais ou buscar outras oportunidades de emprego em todo o Brasil, basta acessar o portal do Manpower e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/.



