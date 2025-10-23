Manpower abre vagas para auxiliar de logística no Brasil
A consultoria de Recursos Humanos, ManpowerGroup e seus clientes parceiros estão com vagas abertas para o setor logístico em várias cidades do país, nos estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.
O ManpowerGroup Brasil, consultoria de soluções em Recursos Humanos, atua em todo o território nacional no processo de recrutamento e seleção, realizando o processo seletivo para grandes empresas do país. Dentre as parcerias, estão clientes principalmente do setor de e-commerce e varejo, que requerem colaboradores em grande volume, oferecendo atualmente, centenas de vagas para auxiliar de logística.
Os principais clientes são empresas de destaque no marketplace e atuam principalmente no comércio eletrônico de produtos, fornecendo compra e venda online.
Localidades
Com diversos centros de distribuição espalhados pelo Brasil, as empresas constantemente contratam novos funcionários nas seguintes regiões:
- São Paulo (SP): Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Santana de Parnaíba, Jundiaí, Caieiras, Osasco, Bragança Paulista, Vargem, Guarulhos, Itaquaquecetuba e capital (Perus, City Jaraguá, Pirituba e Taipas).
- Minas Gerais (MG): Extrema, Itapeva, Camanducaia, Cambuí e Toledo.
- Paraná (PR): Maringá.
Principais atribuições e requisitos do cargo de auxiliar de logística
Para ser elegível à vaga de auxiliar de logística, é necessário:
- Ensino médio completo ou fundamental incompleto;
- Experiência prévia em atividades logísticas é um requisito desejável;
- Conhecimento em técnicas de armazenamento e controle de estoque será considerado diferencial;
- Disponibilidade de horário.
O auxiliar será responsável por apoiar as atividades operacionais do setor logístico, garantindo a organização, o controle e o fluxo adequado de materiais e produtos.
- Controlar e registrar a entrada e saída de mercadorias para garantir a precisão e eficiência no processamento dos pedidos;
- Receber, conferir e separar produtos;
- Realizar carga e descarga de mercadorias;
- Monitorar estoque e garantir o armazenamento correto.
Os profissionais interessados podem fazer um cadastro, por meio do link: https://forms.office.com/r/RMYJW4mXsU
Os benefícios e demais informações podem variar de acordo com o tipo de vaga, para saber mais ou buscar outras oportunidades de emprego em todo o Brasil, basta acessar o portal do Manpower e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/.
Website: https://vagas.manpowergroup.com.br/