Manpower abre vagas para auxiliar de logística no Brasil

A consultoria de Recursos Humanos, ManpowerGroup e seus clientes parceiros estão com vagas abertas para o setor logístico em várias cidades do país, nos estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

23/10/2025 15:34

Manpower abre vagas para auxiliar de logística no Brasil

O ManpowerGroup Brasil, consultoria de soluções em Recursos Humanos, atua em todo o território nacional no processo de recrutamento e seleção, realizando o processo seletivo para grandes empresas do país. Dentre as parcerias, estão clientes principalmente do setor de e-commerce e varejo, que requerem colaboradores em grande volume, oferecendo atualmente, centenas de vagas para auxiliar de logística

Os principais clientes são empresas de destaque no marketplace e atuam principalmente no comércio eletrônico de produtos, fornecendo compra e venda online. 

Localidades 

Com diversos centros de distribuição espalhados pelo Brasil, as empresas constantemente contratam novos funcionários nas seguintes regiões: 

  • São Paulo (SP): Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Santana de Parnaíba, Jundiaí, Caieiras, Osasco, Bragança Paulista, Vargem, Guarulhos, Itaquaquecetuba e capital (Perus, City Jaraguá, Pirituba e Taipas). 
  • Minas Gerais (MG): Extrema, Itapeva, Camanducaia, Cambuí e Toledo. 
  • Paraná (PR): Maringá. 

Principais atribuições e requisitos do cargo de auxiliar de logística 

Para ser elegível à vaga de auxiliar de logística, é necessário: 

  • Ensino médio completo ou fundamental incompleto; 
  • Experiência prévia em atividades logísticas é um requisito desejável; 
  • Conhecimento em técnicas de armazenamento e controle de estoque será considerado diferencial; 
  • Disponibilidade de horário.  

 
O auxiliar será responsável por apoiar as atividades operacionais do setor logístico, garantindo a organização, o controle e o fluxo adequado de materiais e produtos. 

  • Controlar e registrar a entrada e saída de mercadorias para garantir a precisão e eficiência no processamento dos pedidos; 
  • Receber, conferir e separar produtos; 
  • Realizar carga e descarga de mercadorias; 
  • Monitorar estoque e garantir o armazenamento correto.  
     

Os profissionais interessados podem fazer um cadastro, por meio do link: https://forms.office.com/r/RMYJW4mXsU 

Os benefícios e demais informações podem variar de acordo com o tipo de vaga, para saber mais ou buscar outras oportunidades de emprego em todo o Brasil, basta acessar o portal do Manpower e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/.  

 
 



Website: https://vagas.manpowergroup.com.br/

