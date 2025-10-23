Prêmio Seconci-SP reconhece construtoras por projetos em SST

O Prêmio Seconci-SP de Saúde e Segurança do Trabalho revelou na noite de segunda-feira (20) os vencedores de sua nona edição. A solenidade, iniciativa do Seconci-SP (Serviço Social da Construção), ocorreu no Parque Mirante, no Allianz Parque, na capital paulista, e contou com a presença de executivos do setor imobiliário e da construção civil, além de autoridades públicas, em um evento para cerca de mil pessoas.

Receberam classificação Ouro os projetos inscritos pela Tegra Incorporadora, Canopus, Santo André, Habras Construtora, Pacaembu Construtora, Lindenberg, Brio Engenharia e Cyrela. Além disso, houve reconhecimentos especiais voltados a prestigiar os profissionais de destaque, que atuam em diferentes empresas do setor. O prêmio “Personalidade do Ano” foi concedido a Júlio Capobianco, ex-presidente do SindusCon-SP (Sindicato da Indústria e da Construção Civil do Estado de São Paulo).

O Prêmio Seconci-SP tem como finalidade reconhecer e dar visibilidade às melhores práticas em saúde e segurança do trabalho em canteiros de obras de construtoras, instaladoras, subcontratadas e subempreiteiras, localizados em São Paulo.

“Cada prêmio a ser entregue hoje representa muito mais do que um troféu. Ele simboliza a transformação que acontece todos os dias nos canteiros de obras”, afirma Maristela Honda, presidente do Seconci-SP, em seu discurso. “O Seconci segue firme na sua missão: transformar vidas, inspirar boas práticas e unir saúde, gestão e humanidade em cada obra”.

A nona edição do prêmio bateu recorde de inscrições, totalizando 122 inscritos e 61 indicações de profissionais de destaque.

Abaixo é possível conferir a lista dos vencedores e homenageados:



Grande São Paulo e Capital

Controle da Saúde no Canteiro

Ouro – Canopus (São Paulo)

Prata – Tegra Incorporadora (São Paulo)

Bronze – Agis Construção(São Paulo)

Controle de Riscos no Canteiro

Ouro – Habras Construtora (Ferras de Vasconcelos)

Prata – HM Engenharia (Osasco)

Bronze – Grupo Kallas (São Paulo)

Gerenciamento Ambiental no Canteiro e seu Entorno

Ouro – Lindenberg (São Paulo)

Prata – Direcional (São Paulo)

Bronze – Canopus (São Paulo)

Melhores Práticas de ESG

Ouro – Cyrela (São Paulo)

Prata – Lindenberg (São Paulo)

Bronze – Instituto MPD (Barueri)

Interior

Controle da Saúde no Canteiro

Ouro – Tegra Incorporadora (Campinas)

Prata – MRV Engenharia (Sorocaba)

Bronze – Unigás (São José dos Campos)

Controle de Riscos no Canteiro

Ouro – Santo André (Campinas)

Prata – MRV Engenharia (Piracicaba)

Bronze – Afonso França Engenharia (Ribeirão Preto)

Gerenciamento Ambiental no Canteiro e seu Entorno

Ouro – Pacaembu Construtora (Lins)

Prata – Pacaembu Construtora (Taubaté)

Bronze – YEES (Sorocaba)

Melhores Práticas de ESG

Ouro – Brio Engenharia (Sertãozinho)

Prata – Bild (Ribeirão Preto)

Bronze – Pacaembu Construtora (Marília)

Trabalhador Modelo

Ouro – Adriana Aparecida Pires Araujo (MC3 Engenharia)

Prata – Raimundo Avelino De Souza Filho (Canopus)

Bronze – Antonio Dias Batista (Racional Engenharia)

Profissional de SESMT – Destaque

Ouro – Rafael Braga Marcelino (Santo André)

Prata – Gisele Ribeiro Ferraz (Árbore Engenharia)

Bronze – Sabrina Barbosa De Sousa (MRV Engenharia)

Profissional de RH

Ouro – Rodrigo Deolindo (Brio Engenharia)

Prata – Luis Phelipe Nascimento Dos Santos (Grupo Kallas)

Bronze – Janaina Aparecida De Oliveira (Canopus)

Categoria Personalidade do Ano

Engenheiro Julio Capobianco, ex-presidente do SindusCon-SP