Prêmio Seconci-SP reconhece construtoras por projetos em SST
Vencedores do 9º Prêmio Seconci-SP foram anunciados na noite de segunda-feira; Julio Capobianco, ex-presidente do SindusCon-SP, foi homenageado como “Personalidade do Ano”
compartilheSIGA
O Prêmio Seconci-SP de Saúde e Segurança do Trabalho revelou na noite de segunda-feira (20) os vencedores de sua nona edição. A solenidade, iniciativa do Seconci-SP (Serviço Social da Construção), ocorreu no Parque Mirante, no Allianz Parque, na capital paulista, e contou com a presença de executivos do setor imobiliário e da construção civil, além de autoridades públicas, em um evento para cerca de mil pessoas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Receberam classificação Ouro os projetos inscritos pela Tegra Incorporadora, Canopus, Santo André, Habras Construtora, Pacaembu Construtora, Lindenberg, Brio Engenharia e Cyrela. Além disso, houve reconhecimentos especiais voltados a prestigiar os profissionais de destaque, que atuam em diferentes empresas do setor. O prêmio “Personalidade do Ano” foi concedido a Júlio Capobianco, ex-presidente do SindusCon-SP (Sindicato da Indústria e da Construção Civil do Estado de São Paulo).
O Prêmio Seconci-SP tem como finalidade reconhecer e dar visibilidade às melhores práticas em saúde e segurança do trabalho em canteiros de obras de construtoras, instaladoras, subcontratadas e subempreiteiras, localizados em São Paulo.
“Cada prêmio a ser entregue hoje representa muito mais do que um troféu. Ele simboliza a transformação que acontece todos os dias nos canteiros de obras”, afirma Maristela Honda, presidente do Seconci-SP, em seu discurso. “O Seconci segue firme na sua missão: transformar vidas, inspirar boas práticas e unir saúde, gestão e humanidade em cada obra”.
A nona edição do prêmio bateu recorde de inscrições, totalizando 122 inscritos e 61 indicações de profissionais de destaque.
Abaixo é possível conferir a lista dos vencedores e homenageados:
Grande São Paulo e Capital
Controle da Saúde no Canteiro
Ouro – Canopus (São Paulo)
Prata – Tegra Incorporadora (São Paulo)
Bronze – Agis Construção(São Paulo)
Controle de Riscos no Canteiro
Ouro – Habras Construtora (Ferras de Vasconcelos)
Prata – HM Engenharia (Osasco)
Bronze – Grupo Kallas (São Paulo)
Gerenciamento Ambiental no Canteiro e seu Entorno
Ouro – Lindenberg (São Paulo)
Prata – Direcional (São Paulo)
Bronze – Canopus (São Paulo)
Melhores Práticas de ESG
Ouro – Cyrela (São Paulo)
Prata – Lindenberg (São Paulo)
Bronze – Instituto MPD (Barueri)
Interior
Controle da Saúde no Canteiro
Ouro – Tegra Incorporadora (Campinas)
Prata – MRV Engenharia (Sorocaba)
Bronze – Unigás (São José dos Campos)
Controle de Riscos no Canteiro
Ouro – Santo André (Campinas)
Prata – MRV Engenharia (Piracicaba)
Bronze – Afonso França Engenharia (Ribeirão Preto)
Gerenciamento Ambiental no Canteiro e seu Entorno
Ouro – Pacaembu Construtora (Lins)
Prata – Pacaembu Construtora (Taubaté)
Bronze – YEES (Sorocaba)
Melhores Práticas de ESG
Ouro – Brio Engenharia (Sertãozinho)
Prata – Bild (Ribeirão Preto)
Bronze – Pacaembu Construtora (Marília)
Trabalhador Modelo
Ouro – Adriana Aparecida Pires Araujo (MC3 Engenharia)
Prata – Raimundo Avelino De Souza Filho (Canopus)
Bronze – Antonio Dias Batista (Racional Engenharia)
Profissional de SESMT – Destaque
Ouro – Rafael Braga Marcelino (Santo André)
Prata – Gisele Ribeiro Ferraz (Árbore Engenharia)
Bronze – Sabrina Barbosa De Sousa (MRV Engenharia)
Profissional de RH
Ouro – Rodrigo Deolindo (Brio Engenharia)
Prata – Luis Phelipe Nascimento Dos Santos (Grupo Kallas)
Bronze – Janaina Aparecida De Oliveira (Canopus)
Categoria Personalidade do Ano
Engenheiro Julio Capobianco, ex-presidente do SindusCon-SP
Website: https://www.seconci-sp.org.br/