Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Prêmio Seconci-SP reconhece construtoras por projetos em SST

Vencedores do 9º Prêmio Seconci-SP foram anunciados na noite de segunda-feira; Julio Capobianco, ex-presidente do SindusCon-SP, foi homenageado como “Personalidade do Ano”

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
23/10/2025 15:33

compartilhe

SIGA
x
Prêmio Seconci-SP reconhece construtoras por projetos em SST
Prêmio Seconci-SP reconhece construtoras por projetos em SST crédito: DINO

O Prêmio Seconci-SP de Saúde e Segurança do Trabalho revelou na noite de segunda-feira (20) os vencedores de sua nona edição. A solenidade, iniciativa do Seconci-SP (Serviço Social da Construção), ocorreu no Parque Mirante, no Allianz Parque, na capital paulista, e contou com a presença de executivos do setor imobiliário e da construção civil, além de autoridades públicas, em um evento para cerca de mil pessoas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Receberam classificação Ouro os projetos inscritos pela Tegra Incorporadora, Canopus, Santo André, Habras Construtora, Pacaembu Construtora, Lindenberg, Brio Engenharia e Cyrela. Além disso, houve reconhecimentos especiais voltados a prestigiar os profissionais de destaque, que atuam em diferentes empresas do setor. O prêmio “Personalidade do Ano” foi concedido a Júlio Capobianco, ex-presidente do SindusCon-SP (Sindicato da Indústria e da Construção Civil do Estado de São Paulo).

O Prêmio Seconci-SP tem como finalidade reconhecer e dar visibilidade às melhores práticas em saúde e segurança do trabalho em canteiros de obras de construtoras, instaladoras, subcontratadas e subempreiteiras, localizados em São Paulo.

“Cada prêmio a ser entregue hoje representa muito mais do que um troféu. Ele simboliza a transformação que acontece todos os dias nos canteiros de obras”, afirma Maristela Honda, presidente do Seconci-SP, em seu discurso. “O Seconci segue firme na sua missão: transformar vidas, inspirar boas práticas e unir saúde, gestão e humanidade em cada obra”.

A nona edição do prêmio bateu recorde de inscrições, totalizando 122 inscritos e 61 indicações de profissionais de destaque.

Abaixo é possível conferir a lista dos vencedores e homenageados:


Grande São Paulo e Capital 

Controle da Saúde no Canteiro

Ouro – Canopus (São Paulo)

Prata – Tegra Incorporadora (São Paulo)

Bronze – Agis Construção(São Paulo)

Controle de Riscos no Canteiro

Ouro – Habras Construtora (Ferras de Vasconcelos)

Prata – HM Engenharia (Osasco)

Bronze – Grupo Kallas (São Paulo)

Gerenciamento Ambiental no Canteiro e seu Entorno

Ouro – Lindenberg (São Paulo)

Prata – Direcional (São Paulo)

Bronze – Canopus (São Paulo)

Melhores Práticas de ESG

Ouro – Cyrela (São Paulo)

Prata – Lindenberg (São Paulo)

Bronze – Instituto MPD (Barueri)

Interior

Controle da Saúde no Canteiro

Ouro – Tegra Incorporadora (Campinas)

Prata – MRV Engenharia (Sorocaba)

Bronze – Unigás (São José dos Campos)

Controle de Riscos no Canteiro

Ouro – Santo André (Campinas)

Prata – MRV Engenharia (Piracicaba)

Bronze – Afonso França Engenharia (Ribeirão Preto)

Gerenciamento Ambiental no Canteiro e seu Entorno

Ouro – Pacaembu Construtora (Lins)

Prata – Pacaembu Construtora (Taubaté)

Bronze – YEES (Sorocaba)

Melhores Práticas de ESG

Ouro – Brio Engenharia (Sertãozinho)

Prata – Bild (Ribeirão Preto)

Bronze – Pacaembu Construtora (Marília)

Trabalhador Modelo

Ouro – Adriana Aparecida Pires Araujo (MC3 Engenharia)

Prata – Raimundo Avelino De Souza Filho (Canopus)

Bronze – Antonio Dias Batista (Racional Engenharia)

Profissional de SESMT – Destaque

Ouro – Rafael Braga Marcelino (Santo André)

Prata – Gisele Ribeiro Ferraz (Árbore Engenharia)

Bronze – Sabrina Barbosa De Sousa (MRV Engenharia)

Profissional de RH

Ouro – Rodrigo Deolindo (Brio Engenharia)

Prata – Luis Phelipe Nascimento Dos Santos (Grupo Kallas)

Bronze – Janaina Aparecida De Oliveira (Canopus)

Categoria Personalidade do Ano

Engenheiro Julio Capobianco, ex-presidente do SindusCon-SP



Website: https://www.seconci-sp.org.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay