RD Summit: Theo Orosco lidera Masterclass prática de Vendas

O RD Summit 2025, evento de Marketing e Vendas na América Latina, em sua 11ª edição, anuncia uma novidade em sua programação: a Masterclass de Vendas por Theo Orosco. Organizado pela RD Station — unidade de negócios da TOTVS, o evento trará o especialista para liderar um curso prático e aprofundado, com nomes convidados compartilhando seus métodos e experiências reais.

Theo Orosco é fundador da Exact Sales, embaixador RD Station e mentor no G4 Educação, com vasta experiência em vendas. Na Masterclass, o público terá a oportunidade de ir além da teoria, com exercícios práticos com etapas aplicáveis para estruturar uma verdadeira máquina de vendas. A jornada de aprendizado será dividida em módulos essenciais, com aulas de 1h30 de duração, dinâmicas interativas, aplicação de conteúdo e entrega de ferramentas práticas com aplicabilidade direta, tudo em uma estrutura preparada com tablets e internet no local. A prática é a regra, e o objetivo é que os participantes saiam com um plano de ação concreto para otimizar suas vendas. As aulas também terão a participação de outros especialistas convidados.

Da teoria à prática, serão cinco módulos imersivos divididos em aulas para um grupo de 600 pessoas ao longo dos três dias de evento: O insumo; A Máquina de Atração; A Máquina de Segmentação; A Máquina de Tração; A Máquina de Expansão; e a Gestão da Linha.

“Minha missão é clara: desmistificar as vendas e mostrar que, com o processo certo, qualquer um pode construir uma máquina de resultados. No RD Summit 2025, vamos além da teoria. A Masterclass é um convite direto para que os participantes coloquem a mão na massa, aprendam com cases reais e saiam com um playbook de vendas pronto para aplicar. É a oportunidade de transformar conhecimento em ação e ver o impacto direto nos seus resultados”, afirma Theo Orosco.

O RD Summit 2025 tem como tema “Conexões que fortalecem negócios” e, além dos nomes já confirmados, prepara uma série de novidades, reforçando seu compromisso em trazer as discussões relevantes e atuais sobre Marketing e Vendas para o mercado.

A grade completa de conteúdo e convidados está disponível no site.

Programação e ingressos

O RD Summit 2025 contará com mais de 300 palestrantes ao longo de três dias de programação. Os ingressos já estão à venda no site oficial e disponíveis em três modalidades de acesso: Diário, Passaporte e VIP, estes dois últimos com acesso aos três dias de evento.

RD Summit 2025

Data: 5, 6 e 7 de novembro de 2025

Local: Expo Center Norte - Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02055-000

Informações e ingressos: www.rdsummit.com.br