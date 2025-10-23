Workplace digital e outsourcing em alta no mercado

A terceirização de tecnologia se consolidou em 2025 como uma das principais estratégias corporativas para impulsionar inovação, produtividade e eficiência operacional. De acordo com levantamento publicado pela TI Inside, o mercado global de outsourcing de TI deve crescer 6,7% neste ano, alcançando US$ 470 bilhões, enquanto 70% das empresas afirmam que irão ampliar investimentos em serviços terceirizados para garantir acesso a especialistas e maior agilidade de execução.

No Brasil, a adoção do workplace digital avança rapidamente. Segundo dados da ABRH Brasil, 46,2% das empresas operam em modelo híbrido, praticamente empatadas com as 46,6% presenciais, o que demonstra a consolidação de equipes distribuídas e a necessidade de infraestrutura tecnológica robusta. A tendência pressiona as companhias a modernizarem seus parques de dispositivos, implementando soluções de mobilidade e suporte remoto.

Outro marco relevante foi o encerramento do suporte oficial ao Windows 10 em 14 de outubro de 2025, conforme destacou o TeleSíntese, o que tem levado organizações de diversos setores a renovarem seus equipamentos de TI e a adotarem modelos de locação.

A transformação também se estende aos serviços gerenciados (managed services), especialmente nas áreas de segurança e nuvem. De acordo com a consultoria IDC, o mercado global de serviços gerenciados deve ultrapassar US$ 500 bilhões até o fim de 2025, refletindo a crescente complexidade tecnológica das corporações e a busca por parceiros especializados.

Para João Paulo Tavares, CEO da DJ Locação, esse cenário reforça a importância de modelos tecnológicos sustentáveis e escaláveis: “As empresas estão mais conscientes de que manter tecnologia atualizada é uma questão de continuidade operacional. O outsourcing garante acesso rápido à inovação, sem necessidade de grandes investimentos iniciais.”

A DJ Locação é focada em locação e outsourcing de equipamentos de tecnologia da informação. Seu portfólio inclui notebooks, desktops, tablets, impressoras, totens interativos e telas digitais. Com mais de 20 anos de atuação, a empresa oferece suporte técnico, atendimento nacional e soluções adaptadas às necessidades de indústrias, varejo e grandes corporações.