Mundo Corporativo

Canon monta vestido de fotografias dos visitantes da SPFW 2025

Marca imprimiu imagens da exposição Backstage SPFW e fotografou os visitantes da feira

23/10/2025 15:21

Canon monta vestido de fotografias dos visitantes da SPFW 2025 crédito: ArmandoVernagliaJr

A Canon do Brasil participou da edição de 30 anos da São Paulo Fashion Week com um espaço exclusivo, repleto de experiências que unem fotografia, criatividade e tecnologia de impressão. Como parceira oficial do evento, a empresa foi responsável pela impressão das imagens da exposição que ocorreu durante o evento, reforçando seu compromisso com a arte, moda e poder da imagem como forma de expressão.

Além de imprimir as obras que foram destaque na mostra, a Canon montou um espaço interativo aberto ao público, com ativações que exploram o universo das câmeras e das impressoras da marca. Os visitantes puderam conhecer de perto o desempenho dos equipamentos e participaram de experiências imersivas de captura e impressão instantânea.

Um dos destaques desta edição foi o lançamento do livro Backstage SPFW, acompanhado de uma exposição de fotografias de Renato De Cara e ilustrações de Filipe Jardim, produzidas ao longo de uma década nos bastidores da São Paulo Fashion Week. A FastFrame foi responsável por imprimir as imagens em equipamentos Canon, além de produzir as molduras e aplicação dos vidros nas obras.

“As fotos revelam momentos únicos dos bastidores e mereciam um acabamento que preservasse sua autenticidade e impacto visual. Trabalhar com impressoras Canon garantiu a fidelidade de cores e a alta qualidade necessária para obras de arte, enquanto nossas molduras e proteção em vidro complementaram a experiência estética”, destaca Rodrigo Viegas, CEO da FastFrame.

“A parceria com a São Paulo Fashion Week reforça o propósito da Canon de conectar tecnologia e criatividade. Imprimir as imagens da exposição e proporcionar experiências fotográficas ao público é uma forma de mostrar como nossas soluções dão vida à arte e à expressão humana, do registro à materialização da imagem”, afirma Grace Kelly, Head de Comunicação e Marketing da Canon do Brasil.

Canon monta um vestido de fotografias

Durante o evento, a Canon também realizou um projeto inédito em parceria com o estilista Wilson Ranieri: um vestido confeccionado ao vivo a partir de fotografias tiradas no estande da marca. Ao longo dos dias da SPFW, visitantes tiveram a oportunidade de serem fotografados pelos promotores da Canon; em seguida, essas imagens foram impressas instantaneamente e entregues ao estilista, que as utilizou para compor, diretamente no evento, um vestido exclusivo.

A ação transformou registros de diversos participantes em uma peça singular, que foi finalizada na segunda-feira, eternizando em tecido e imagem essa edição da semana de moda. O resultado foi exposto ao público, simbolizando a união entre criatividade, tecnologia e a pluralidade de olhares presentes na SPFW.



Website: http://www.canon.com.br

