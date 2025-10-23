Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Manpower abre vagas nas áreas comercial e de marketing

Manpower em parceria com empresa do segmento de loja de roupa feminina, está contratando para diversos cargos em 8 estados do Brasil.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
23/10/2025 15:10

compartilhe

SIGA
x
Manpower abre vagas nas áreas comercial e de marketing
Manpower abre vagas nas áreas comercial e de marketing crédito: DINO

A consultoria de Recursos Humanos, ManpowerGroup Brasil, atua em todo o território nacional no processo de recrutamento e seleção para grandes empresas do país e está em parceria com empresa de lojas de roupas femininas. São diversos cargos em aberto e cidades contempladas é possível conferir na lista: 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para o Rio de Janeiro, RJ: 

  • Produtor(a) de Conteúdo e Social Media
  • Analista Fiscal 
  • Coordenador(a) Fiscal 
  • Especialista de Marketplace 
  • Gerente de Tesouraria 
  • Analista Financeiro 
  • CFO – Diretor(a) Financeiro 
  • Analista Júnior Financeiro 
  • Analista de Departamento Pessoal 
  • Gerente de Departamento Pessoal 
  • Gerente de Logística 
  • Gerente de Marketing 
  • Coordenador(a) de Atacado 
  • Gerente de Recursos Humanos 
  • Filmmaker | Editor(a) de Vídeo 
  • Advogado(a) 

Para o cargo de Gerente de Loja, há vagas nas seguintes localidades: 

  • SP – Campinas, Taubaté, Itaquaquecetuba, Itupeva, São Paulo (capital), Santo André, Ribeirão Preto 
  • RJ – Rio de Janeiro, Niterói 
  • PR – Curitiba 
  • PB – João Pessoa 
  • RN – Natal 
  • AL – Maceió 
  • DF – Brasília 
  • MG – Belo Horizonte 

Os benefícios incluem: vale-transporte, assistência odontológica; vale-refeição e seguro de vida. 

Os profissionais interessados podem conferir outras informações e fazer um cadastro, até dia 07 de outubro, por meio do link: https://forms.office.com/r/maDG4wyCPm

Para acessar outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/



Website: https://vagas.manpowergroup.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay