Manpower abre vagas nas áreas comercial e de marketing
Manpower em parceria com empresa do segmento de loja de roupa feminina, está contratando para diversos cargos em 8 estados do Brasil.
A consultoria de Recursos Humanos, ManpowerGroup Brasil, atua em todo o território nacional no processo de recrutamento e seleção para grandes empresas do país e está em parceria com empresa de lojas de roupas femininas. São diversos cargos em aberto e cidades contempladas é possível conferir na lista:
Para o Rio de Janeiro, RJ:
- Produtor(a) de Conteúdo e Social Media
- Analista Fiscal
- Coordenador(a) Fiscal
- Especialista de Marketplace
- Gerente de Tesouraria
- Analista Financeiro
- CFO – Diretor(a) Financeiro
- Analista Júnior Financeiro
- Analista de Departamento Pessoal
- Gerente de Departamento Pessoal
- Gerente de Logística
- Gerente de Marketing
- Coordenador(a) de Atacado
- Gerente de Recursos Humanos
- Filmmaker | Editor(a) de Vídeo
- Advogado(a)
Para o cargo de Gerente de Loja, há vagas nas seguintes localidades:
- SP – Campinas, Taubaté, Itaquaquecetuba, Itupeva, São Paulo (capital), Santo André, Ribeirão Preto
- RJ – Rio de Janeiro, Niterói
- PR – Curitiba
- PB – João Pessoa
- RN – Natal
- AL – Maceió
- DF – Brasília
- MG – Belo Horizonte
Os benefícios incluem: vale-transporte, assistência odontológica; vale-refeição e seguro de vida.
Os profissionais interessados podem conferir outras informações e fazer um cadastro, até dia 07 de outubro, por meio do link: https://forms.office.com/r/maDG4wyCPm
Para acessar outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/.
Website: https://vagas.manpowergroup.com.br/