Cognos Controller agiliza e padroniza processos financeiros

O IBM Cognos Controller é um sistema especialista de consolidação societária utilizado por empresas para automatizar etapas do fechamento financeiro e centralizar dados contábeis de diferentes unidades de negócio. A ferramenta foi desenvolvida para gerar agilidade, segurança e governança em todo o processo de consolidação.

O sistema oferece funcionalidades como automação de lançamentos contábeis, eliminação de transações intercompany, conversão multimoeda e registro completo de histórico de ajustes. Operando em ambiente colaborativo via web, o Cognos Controller integra dados de múltiplas origens e preserva rastreabilidade completa das informações.

Artur Carvalho, contador especialista em consolidação financeira da CTI Global, empresa especializada na implementação e suporte do IBM Cognos Controller no Brasil, explica que a solução permite que equipes contábeis configurem regras e relatórios sem necessidade de suporte contínuo da área de TI. “O Cognos Controller não exige codificação ou suporte técnico constante, todas as configurações são realizadas diretamente pela equipe contábil. Isso confere maior autonomia para as equipes financeiras”.

Segundo o especialista, o processo de consolidação contábil é tradicionalmente complexo, descentralizado e sujeito a erros manuais, especialmente em organizações com muitas subsidiárias. Para ele, prazos curtos, múltiplos participantes e trocas constantes de planilhas e e-mails tornam o fechamento financeiro um grande desafio.



“A tecnologia, por sua vez, mitiga esses riscos ao centralizar, automatizar e padronizar o processo, garantindo controle, agilidade e rastreabilidade. Com o Cognos Controller, as empresas eliminam o uso excessivo de planilhas, reduzem riscos de inconsistência e ganham tempo para análise e tomada de decisão estratégica, em vez de gastar energia com tarefas operacionais”, afirma Carvalho.

De acordo com o contador, a automação com o IBM Cognos Controller proporciona ganhos significativos de eficiência, governança e transparência, tornando o processo de consolidação colaborativo, ágil e seguro, com controle total pela própria área financeira.

“Os principais ganhos operacionais e estratégicos são a redução do tempo de fechamento contábil, maior confiabilidade e padronização dos dados consolidado, a rastreabilidade das informações para suporte, explicação e reconciliação dos números perante auditorias internas e externas e uma melhor qualidade das informações para a tomada de decisão estratégica”, declara o profissional.

Impacto da automação na conformidade e eficiência

Dados divulgados pelo portal especializado Contábeis revelam que cerca de 98% das grandes e médias empresas brasileiras não utilizam automação na área financeira, e que as empresas que a implementam reduzem os custos operacionais em até 25%, além de aumentar a precisão dos relatórios em mais de 30%.

De acordo com Carvalho, o uso do Cognos Controller pode contribuir para maior conformidade regulatória e padronização nos relatórios financeiros devido a recursos como logs de alteração permanentes, conformidade com normas internacionais de governança e práticas globais de contabilidade e auditoria.

“Nenhum número pode ser sobrescrito ou apagado, e qualquer ajuste é registrado por meio de estorno, preservando o histórico completo. A solução também atende integralmente à Lei Sarbanes-Oxley (SOX) e demais normas de governança”, detalha o especialista.

Carvalho observa um movimento acelerado de transformação digital nas áreas financeiras, impulsionado pela busca por eficiência, compliance e análise preditiva, e esclarece que a CTI Global busca conectar tecnologia e estratégia financeira para ajudar as empresas a atingirem maturidade digital em controladoria e finanças corporativas.

“Algumas tendências devem se intensificar nos próximos anos, como a automação inteligente no fechamento contábil e reconciliações automáticas, a integração entre soluções de planejamento e consolidação — como o Planning Analytics e o Cognos Controller —, o uso de analytics e dashboards em tempo real e a ampliação da conformidade de governança e segurança da informação com exigências de compliance global”, analisa o especialista.

Carvalho acredita que o futuro das finanças corporativas está na integração total entre processos, dados e pessoas. “O papel do profissional de controladoria está evoluindo de executor operacional para analista estratégico, apoiado por tecnologias como o Cognos Controller. A CTI busca transformar o fechamento financeiro em um processo inteligente, colaborativo e confiável, para que as empresas ganhem tempo para pensar o futuro”.

A CTI Global atua como principal parceira IBM para o Cognos Controller na América Latina e apoia empresas como os grupos Cosan, Raízen, Logicalis e Megalabs na adoção e no uso eficiente do Cognos Controller. Segundo o profissional, as empresas que mais se beneficiam da solução são aquelas com estruturas corporativas complexas, múltiplas controladas ou diferentes níveis de consolidação.

“Um exemplo é o grupo Cosan/Raízen, que consolida mais de 120 empresas dentro de uma mesma estrutura. Para atender a esses clientes, uma equipe de consultores com mais de dez anos de experiência tanto na ferramenta, quanto no processo de consolidação societária acompanha todo o processo de projetos de consolidação e fechamento financeiro”, finaliza Carvalho.

