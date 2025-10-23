Protocolos personalizados combatem perda natural de colágeno

Para além de filtros de redes sociais ou truques de maquiagem, os procedimentos estéticos têm ganhado destaque entre celebridades como Demi Moore, Anitta, Jane Fonda, Sabrina Sato e Kris Jenner. A pele uniforme e viçosa é o fator em comum entre as famosas, que têm aderido à bioestimulação de colágeno, conforme destaca matéria do O Globo.



Dra. Priscila Ferrari, fisioterapeuta dermatofuncional, explica que a perda natural de colágeno torna-se mais evidente a partir dos 40 anos, quando o corpo reduz a capacidade de produção da proteína. Essa perda, segundo ela, inicia-se por volta dos 25 anos, em um ritmo aproximado de 1% ao ano.



Já aos 50 anos, o déficit acumulado pode chegar a 20% ou até 25%, deixando a pele mais fina, menos elástica e mais ressecada, o que favorece o surgimento de rugas, flacidez e perda do contorno facial. Também há impactos nas articulações, na massa muscular, além de alterações em cabelos e unhas.



Segundo a especialista, a fisioterapia dermatofuncional é uma das estratégias que contribuem para equilibrar essa diminuição natural do colágeno, pois atua de forma abrangente e desempenha um papel importante no cuidado e na gestão do envelhecimento.



“Utilizamos a eletroterapia, ou seja, tecnologias avançadas que estimulam a produção de colágeno, melhorando rugas, flacidez e linhas de expressão ao aumentar a densidade e a espessura da pele”, explica.

Pós-gestação: principais queixas



A profissional destaca que a queixa mais comum no pós-parto é a flacidez, frequentemente associada a estrias, que surgem pelo rompimento do tecido em decorrência de fatores hormonais. Essa flacidez pode vir acompanhada também de perda de tônus muscular, especialmente em pacientes sedentários, além de gordura localizada, que acentua o aspecto flácido da pele.



“Os pacientes, geralmente, apresentam a mesma queixa de flacidez, mas com diferentes combinações: flacidez tissular (pele), flacidez muscular, gordura localizada e estrias. Por isso, é fundamental um profissional habilitado, capaz de diagnosticar corretamente as causas e indicar a conduta de tratamento mais adequada”, informa.



Em mulheres no período pós-gestacional, Priscila Ferrari afirma que os protocolos individualizados buscam identificar a fase em que cada paciente se encontra, priorizando terapias seguras que não interfiram na amamentação.

“No pós-parto, o tratamento deve ser ajustado à fase da paciente. Nos primeiros meses, indicamos tecnologias como ultrassom microfocado, bioestimuladores, radiofrequência como a tecarterapia, que auxilia na cicatrização da cesariana e o Unyque. Entre o quarto e o sexto mês, já é possível utilizar criolipólise de placa e, após seis meses, criolipólise de sucção. Tecnologias de contração supramáxima também ajudam na diástase abdominal e na tonificação muscular”, explica.



Pós-emagrecimento: redefinindo contornos



Já no pós-emagrecimento, a fisioterapeuta explica que, quando há presença de gordura localizada, o primeiro passo é iniciar o tratamento, geralmente com criolipólise.



“Identificamos se a mais indicada é a de placa ou a de sucção, conforme o caso. Paralelamente, já iniciamos o tratamento da flacidez, utilizando ultrassom macrofocado (micro e macrofocado), radiofrequência microagulhada, radiofrequências convencionais e até tecnologias combinadas, como radiofrequência monopolar associada à sucção pneumática (na plataforma Unyque)”, detalha.



Além disso, também podem ser aplicados recursos para contração supramáxima, que fortalecem a musculatura e previnem a sarcopenia, com equipamentos como o Onix (facial e corporal).



“Outras tecnologias podem ser usadas em conjunto, como o Unyque que combina radiofrequência e ultrassom, atuando no pré-adipócito para evitar a formação de novas células de gordura”, acrescenta.

Avaliação individual e acompanhamento

Priscila Ferrari ressalta que a análise personalizada é essencial para definir qualquer protocolo. Muitas vezes o paciente apresenta uma queixa inicial, mas não tem clareza sobre qual tratamento ou tecnologia seria o mais adequado. Por isso, é necessária uma investigação detalhada, com o objetivo de compreender as verdadeiras necessidades.

“As avaliações são feitas sempre com exame de bioimpedância associado à anamnese. A partir disso, definimos a melhor conduta, considerando fatores como flacidez, gordura localizada, estrias, entre outros”, explica.

Outro ponto de atenção é o acompanhamento contínuo. “O corpo humano não é uma ciência exata, e ajustes podem ser feitos no meio do processo. Essa flexibilidade pode garantir resultados consistentes e de excelência”, enfatiza.

A profissional também reforça a importância de uma abordagem multidisciplinar, com apoio de nutricionista, médico, personal trainer e, em muitos casos, psicólogo, principalmente em situações de pós-bariátrica e em processos de emagrecimento.

Tecnologias em destaque

Atualmente, a radiofrequência está entre os recursos tecnológicos mais eficazes no combate à flacidez e à perda de definição corporal, segundo a especialista em dermato-funcional, pois a técnica promove compactação do subcutâneo, melhorando a estrutura e a firmeza da pele.

“Outros recursos incluem o ultrassom microfocado, como o Herus 4D e o HiPro, e a radiofrequência microagulhada (Axel ou RFM100). Plataformas como Unyque, Hybrius e Multishape também são aplicadas, associando radiofrequência, LED terapia e sucção pneumática. Para tonificação muscular, destacamos o Onix, que promove até 36 mil contrações em 30, potencializando definição, massa e tônus”, destaca.

De acordo com Priscila Ferrari, essas técnicas atuam sobre a gordura localizada, que muitas vezes acentua a flacidez. O tratamento ocorre em etapas: primeiro, são utilizadas tecnologias de aquecimento (radiofrequência, ultrassom microfocado) para estimular o colágeno e compactar a gordura. Depois, entram os bioestimuladores, que aumentam a espessura e a densidade da pele, reduzindo rugas e proporcionando um aspecto mais jovem e firme.

