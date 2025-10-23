Vencedor de Gramado integra Mostra Internacional de SP

Após a participação no Festival de Gramado, o premiado “Cinco Tipos de Medo”, vencedor do Kikito de “Melhor Filme no Festival de Gramado”, chega à capital paulista, que integra agora a programação da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, marcando mais um passo na trajetória do longa pelos festivais nacionais e internacionais.



As exibições acontecem no dia 24 de outubro, às 19h, no Espaço Petrobras de Cinema, com a presença dos atores Xamã, Rui Ricardo Diaz e João Vítor Silva, e no dia 26 de outubro, às 13h, no Reserva Cultural. Antes da estreia oficial nos cinemas brasileiros, prevista para 2026, o filme segue em exibição nos circuitos de festivais, reafirmando a força das produções regionais e a potência de sua narrativa no cenário do cinema nacional.

Dirigido por Bruno Bini, o longa é uma produção entre a Druzina Content, do Rio Grande do Sul, e a Plano B Filmes, de Mato Grosso, com coprodução da Quanta e distribuição da Downtown Filmes. A produção, que também conta com as atrizes Bella Campos e Bárbara Colen em seu elenco principal, envolveu mais de 180 profissionais de nove estados brasileiros, evidenciando o caráter colaborativo que marca o cinema contemporâneo feito fora dos grandes centros.

Para Luciana Druzina, CEO da Druzina Content e produtora do filme, a exibição na Mostra SP reforça o propósito da produtora em construir um audiovisual plural e descentralizado. “A Mostra SP é um espaço de celebração e diversidade do cinema, e ver Cinco Tipos de Medo chegar a esse público é muito significativo para nós. Depois de uma trajetória tão marcante em Gramado, essa exibição reafirma o propósito da Druzina de conectar histórias regionais a plateias nacionais e internacionais. É um reconhecimento do potencial criativo que existe fora do eixo e da força do cinema feito em colaboração”, afirma.

O diretor e produtor Bruno Bini compartilha da mesma percepção e destaca a importância de ocupar esse espaço para dar continuidade ao percurso do filme. “A Mostra de SP é uma das maiores vitrines da América Latina. Como realizador de fora do eixo, acho valioso ocupar esse espaço para colocar o filme em diálogo direto com o público, crítica e mercado. É um passo importante e estratégico na vida do filme, que com certeza vai ajudar a ampliar nosso alcance nacional e internacional e fortalecer o percurso do longa após a estreia”, avalia.

Essa força também se reflete no próprio conteúdo do longa. Inspirado em um caso real ocorrido na periferia de Cuiabá, o filme acompanha a mobilização de moradores que se unem para pagar a fiança de um traficante local, temendo que sua ausência aumente a violência no bairro. A partir desse enredo, Cinco Tipos de Medo mergulha em dilemas morais e afetivos que revelam um Brasil profundo, humano e contraditório, em um retrato que reforça a potência das narrativas regionais no cinema brasileiro contemporâneo.

Luciana destaca ainda o bom momento vivido pelo audiovisual nacional e o papel simbólico da produção nesse cenário. “O Brasil está em uma fase fértil, com o público voltando a se interessar por produções nacionais e as telas se abrindo para novas vozes. Cinco Tipos de Medo representa justamente isso: a força do cinema feito fora do eixo Rio–São Paulo, com histórias que nascem de realidades locais, mas falam com o mundo. Fortalecer essas narrativas é fortalecer o cinema brasileiro como um todo”, conclui.

Viabilizado com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), por meio da Ancine e do BRDE, o filme também contou com apoio do Governo de Mato Grosso, via Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).



Serviço:



Estreia: Cinco Tipos de Medo na Mostra SP