Botmaker chega ao Google Cloud Marketplace

A Botmaker, empresa de soluções conversacionais com IA generativa, anuncia que sua plataforma está oficialmente disponível no Google Cloud Marketplace, ambiente global de distribuição de soluções empresariais do Google. A novidade representa um avanço estratégico na expansão global da companhia e reforça seu compromisso em oferecer soluções tecnológicas que impulsionam a transformação digital das empresas.

O ambiente permite que empresas de todos os tamanhos contratem e ativem a tecnologia da Botmaker diretamente pela conta Google Cloud, com mais agilidade, segurança e um faturamento unificado. A plataforma cria e gerencia bots conversacionais com inteligência artificial generativa, capazes de operar em múltiplos canais e atender a diversos casos de uso, desde o suporte ao cliente até automações de vendas e marketing. Sua tecnologia passou por um processo de validação técnica, garantindo desempenho, confiabilidade e conformidade com os mais elevados padrões do mercado.

“Trazer a solução da Botmaker para o Google Cloud Marketplace ajudará os clientes a implantar, gerenciar e expandir rapidamente a plataforma de inteligência artificial conversacional na infraestrutura global e confiável do Google Cloud”, disse Dai Vu, Managing Director, Marketplace & ISV GTM Programs do Google Cloud. “A Botmaker agora pode escalar com segurança e apoiar os clientes em suas jornadas de transformação digital”.

Além disso, a disponibilidade da Botmaker no Google Cloud Marketplace amplia sua visibilidade. O marketplace atua como um ponto de acesso, onde clientes podem descobrir, testar e integrar soluções de forma rápida e segura, impulsionando a adoção de inteligência artificial e criando novas oportunidades de negócios. Essa presença consolida a posição da Botmaker no ecossistema global de tecnologia.

A solução também integra nativamente a produtos do Google Cloud, como BigQuery, Pub/Sub e a plataforma Vertex AI, ampliando suas possibilidades de uso e fortalecendo a escalabilidade e a segurança de dados. O BigQuery permite a análise de grandes volumes de dados para entender o comportamento dos clientes e aprimorar as interações com os bots. O Pub/Sub facilita a comunicação entre sistemas, já o Vertex AI possibilita a criação de modelos de aprendizado de máquina personalizados, permitindo experiências mais inteligentes e personalizadas.

“Estar no Google Cloud Marketplace reforça nosso compromisso com escalabilidade, confiança e integração total com o que há de mais avançado em tecnologia conversacional impulsionada por IA generativa. É um marco que facilita o acesso à nossa solução, amplia nossa presença no importante ecossistema Google e abre portas para novas oportunidades em larga escala. Estamos empenhados em promover o maior e mais robusto ecossistema de parcerias para gerar ainda mais valor aos nossos clientes”, destaca Erick Buzzi, country manager da Botmaker no Brasil.

Sobre a Botmaker

A Botmaker é uma empresa de tecnologia que oferece uma plataforma de inteligência artificial conversacional, a partir de soluções customizadas, processos otimizados e automação escalável. Fundada em 2016 e atuando em mais de 40 países, a companhia opera no Brasil há sete anos, com escritórios no México, na Argentina, Colômbia e nos Estados Unidos. Em 2024, a empresa expandiu sua presença para Espanha e Portugal.

A Botmaker trouxe a tecnologia do ChatGPT agregada aos seus produtos, se tornando uma plataforma completa para desenvolver chatbots com inteligência artificial. Mantendo o compromisso com a excelência, a Botmaker possui os selos Meta Business Partner, WhatsApp Business Solutions Provider e Google Cloud Partner, além de certificação ISO 27001, que reforça os controles de segurança da informação e consolida sua posição como parceira estratégica na transformação digital das empresas.

Para mais informações, basta acessar: https://botmaker.com/pt/

