Brasil supera média internacional de interesse pela corrida

Nos últimos anos, a corrida ganhou popularidade recorde. Segundo o aplicativo Strava, o esporte foi o que mais cresceu no mundo no ano passado. No Brasil, o aumento foi ainda mais expressivo: 109%, enquanto a média mundial foi de 59%. Entre os motivos para o aumento de praticantes estão os benefícios físicos e mentais da atividade, considerada simples e democrática.

Segundo a Dra. Michelly Wada, médica anestesiologista, fundadora do movimento Médicos Atletas e parte da MEV Brasil, escola brasileira de medicina do estilo de vida, a corrida auxilia na prevenção e tratamento de comorbidades como diabetes e hipertensão, além de fortalecer a saúde mental, liberando “hormônios de bem-estar” que reduzem o estresse. A atividade não é complexa, não exige muito tempo ou habilidades específicas, com estudos demonstrando que praticá-la duas vezes por semana já é o suficiente.

“A recomendação mínima para a prática de atividade física, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é de 150 minutos por semana de corrida leve ou 75 minutos em intensidade vigorosa, divididos em pelo menos três sessões semanais. Mas o mais importante é começar, ainda que gradualmente, com dez minutos por dia, e sob supervisão de um profissional de educação física”, afirma a médica.

Um estudo publicado no Journal of Affective Disorders em 2023 revelou que os efeitos da corrida e de antidepressivos no tratamento de depressão e ansiedade eram semelhantes. Em alguns participantes, a corrida chegou a superar os resultados dos medicamentos. Atualmente, exercícios físicos em geral são reconhecidos como tratamentos complementares para quadros de doenças mentais.



“Em casos leves a moderados, com acompanhamento médico, a corrida pode reduzir ou até substituir o uso de medicações. Mas cada caso é único, e a prática deve sempre estar integrada a um plano de cuidado individualizado”, pontua a médica da MEV.

Amanda Benevides, especialista técnica da Bio Ritmo, rede de academias premium do Grupo Smart Fit, observa que cada vez mais alunos procuram a musculação para potencializar os ganhos da corrida e também para a manutenção da saúde.

“Desde a pandemia observamos uma mudança no perfil dos nossos clientes. Não só houve essa explosão da corrida de rua como uma mudança nos objetivos: hoje, a maioria não procura 'ficar sarado' ou 'secar tudo', mas sim manter-se saudável. O bem-estar é uma preocupação muito maior e as atividades físicas entram num contexto de prevenção, seja a academia ou a corrida de rua”, coloca a profissional.

Incorporar a corrida no dia a dia tem benefícios que ultrapassam a saúde física e mental. Com a ascensão do esporte, acompanhou-se o aumento de grupos de corrida, que ajudam a fortalecer e promover a interação social.

“Quando corremos em grupo, criamos vínculos sociais, sentimos apoio, pertencimento e motivação mútua. Isso melhora a adesão ao exercício, mesmo nos dias difíceis. E mais: relações saudáveis impactam diretamente a saúde mental, reduzem o risco de depressão, melhoram a imunidade e promovem longevidade. Ou seja, correr com outros não é só mais divertido, é uma estratégia de saúde a longo prazo”, finaliza Michelly Wada.

A corrida é um esporte de baixo custo e adequado a todas as idades. Há quase nenhuma barreira para começar, e ambas as especialistas concordam que o melhor caminho é iniciar com uma caminhada e aumentar o ritmo aos poucos, sempre respeitando o limite do corpo.

