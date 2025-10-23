IDV recebe empresários, economistas, juristas e políticos em evento em Itatiba

O Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) realizou em Itatiba, no interior paulista, o IV Encontro de Líderes, destinado a acionistas, presidentes, vice-presidentes e diretores das empresas associadas ao IDV. O encontro, que aconteceu entre 17 e 19 de outubro, recebeu empresários, economistas, juristas e políticos.

O ex-presidente e ex-ministro do STF Luís Roberto Barroso esteve presente no IV Encontro de Líderes do IDV, em seu primeiro compromisso oficial desde que anunciou sua aposentadoria do Supremo. Barroso passou aos associados sua percepção sobre o Brasil, desde o período de hiperinflação até a estabilidade econômica, passando pelos sucessivos planos econômicos e mudança de moedas. “Recentemente, conseguimos sair do mapa da fome, pois é inaceitável que a 10ª maior economia do mundo tenha pessoas passando fome. Quem sai do mapa da fome passa a ser consumidor, e quem consome ajuda o país”, analisa o ex-ministro, que também falou sobre alguns dos julgamentos da Corte. “A alternância de poder é uma bênção, mas deve-se sempre respeitar as regras do jogo”, completa.

Outro tema abordado no evento foi a sucessão de empresas, debatido por Ana Resende, da Alma Empresas Familiares; Antonio Carlos Pipponzi, da RD Saúde; e Luiza Helena Trajano e Marcelo Silva, do Magalu. De acordo com Ana Resende, a sucessão envolve planejamento, e o novo líder precisa ter a oportunidade de mostrar competência antes da transição, e todo o processo deve ser claro e transparente. “Ao fazer a transferência de poder, é preciso saber se faz sentido passar a empresa para a próxima geração, se ela deve manter a estrutura societária ou fazer algum ajuste e se a transferência deve ser de uma única vez ou aos poucos. Sucessão é processo, não evento; quanto antes começar a planejá-la, melhor”, diz.

Antonio Carlos Pipponzi comentou que a unidade familiar é essencial. “O ideal é haver um equilíbrio entre o legado da empresa e a inovação trazida pela nova geração”. A opinião é compartilhada por Marcelo Silva, que entrou no Magalu para preparar a sucessão entre Luiza Helena Trajano e Frederico Trajano. “A ideia era que eu visse se realmente ele estava pronto para ser o CEO da companhia, pois havia o temor de que houvesse uma ruptura familiar”, explica Marcelo Silva. Luiza Helena Trajano ressaltou que, apesar das diferenças entre os líderes de uma empresa, é preciso que os valores sejam iguais. “No Magalu, nosso processo de sucessão foi muito bem resolvido, e hoje já estamos começando a preparar a quarta geração para, no futuro, estar à frente da companhia”, conclui a empresária.

Cristiane Amaral e Willian Valiante, da EY, abordaram o consumo global. “A inteligência artificial modificará o comportamento do consumidor, independentemente de responder pela maior parcela dos orçamentos de publicidade digital”, diz Cristiane.

Paula Eglert, da Box 1824, falou sobre o futuro da influência, construindo relevância e reputação para pessoas e marcas. Paula destaca alguns pontos importantes para as marcas: segurança dos dados, ponto de venda e pós-personalização.

Já Bruno Martins, economista sênior do BTG Pactual, e Luiz Guanais, analista do banco, deram sua visão sobre a economia do Brasil aos líderes do varejo. De acordo com Martins, três fatores explicam os juros altos. “A inflação está caindo, mas ainda está alta, principalmente nos setores de serviços e alimentos. Além disso, há a ancoragem da expectativa de inflação, quando o mercado coloca uma expectativa para um horizonte longo acima da meta, e uma atividade econômica resiliente. Por isso, o Banco Central precisa agir com firmeza”, explica o economista. “O mercado financeiro tem sido volátil, e o varejo potencializa essa volatilidade, mas, para 2026, há a expectativa de queda de juros”, completa Guanais.



Eric Secco Marcos, diretor de vendas, varejo e bens de consumo da Amazon Web Services (AWS), abordou as novidades sobre IA. “É sempre importante conhecer o cliente e o seu principal problema. Nós aprendemos muito com os nossos fracassos e aprenderemos com os fracassos futuros”, diz Marcos.

A reforma tributária também esteve na pauta do Encontro de Líderes do IDV, e o tema foi abordado por Bruna Felizardo. Notoriamente classificado como um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, o arcabouço legislativo de tributos indiretos do Brasil sofrerá grandes alterações. “Ainda que um dos objetivos da reforma seja a simplificação do sistema tributário brasileiro, o texto aprovado contém questões que podem perpetuar complexidades já conhecidas”, analisa Bruna. O painel também contou com as participações de Rodrigo Maluf, David Dias e Cristiane Amaral, também da EY.

Durante o momento político brasileiro do evento, Gilberto Kassab, secretário de governo e relações institucionais do Estado de São Paulo, falou sobre o panorama político no Brasil. Já Mauro Wainstock, da Hub 40+, comentou aos associados do IDV sobre as cinco gerações no mercado de trabalho, citando alguns desafios que as pessoas precisam enfrentar para uma vida longa, como o bem-estar físico, estabilidade emocional, equilíbrio espiritual, pensamento positivo, socialização, aprendizado contínuo, segurança financeira e etarismo. “Aliás, o etarismo é um sério problema, pois, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), metade da população mundial já sofreu preconceito em relação à idade”, diz Wainstock.

O IV Encontro de Líderes do IDV reuniu cerca de 100 pessoas, entre empresários, economistas, advogados e especialistas em tecnologia. “Este é um evento que possibilita falarmos sobre os mais variados temas, como sustentabilidade, economia, política, sucessão e, claro, varejo, a um público extremamente seletivo”, comenta o presidente do IDV, Jorge Gonçalves Filho.