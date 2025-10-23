Mercado de ERP cresce com demanda por eficiência

A busca por eficiência, integração e controle tem levado empresas brasileiras a acelerarem a modernização de seus sistemas de gestão empresarial. Em meio à transformação digital, empresas de diversos setores tem priorizado soluções tecnológicas que integrem áreas, automatizem processos e ofereçam dados em tempo real para apoiar decisões estratégicas.

De acordo com o Portal ERP, no estudo Panorama Mercado de Software, 33,31% das empresas pretendem adquirir ou substituir seus sistemas de gestão (ERP) até 2026. A pesquisa indica ainda que 12,2% das companhias planejam investir em soluções de Business Intelligence (BI) e 10,15% têm intenção de migrar suas operações para ambientes em nuvem. Segundo a publicação, esses números refletem um cenário de transformação digital em expansão, impulsionado pela necessidade de agilidade e pela consolidação do modelo de negócios baseado em dados.

O levantamento também mostra que aproximadamente 50% das empresas consultadas afirmam estar plenamente satisfeitas com seus atuais fornecedores de ERP, enquanto 39,52% declararam satisfação parcial. Os resultados sugerem que, embora as plataformas de gestão estejam consolidadas no mercado, ainda há espaço para evolução em integração, automação e usabilidade — especialmente entre empresas que buscam escalabilidade e competitividade em seus setores.

Para Marcelo Furtado, Head de Tecnologia da Upper, consultoria Gold Partner da SAP há mais de 19 anos, os dados refletem uma tendência consistente de modernização no ambiente corporativo. “A substituição ou atualização dos ERPs tem se tornado parte natural da estratégia de crescimento das empresas. Hoje, a tecnologia é vista como um fator essencial para sustentar decisões rápidas e seguras em mercados em constante mudança”, afirma o executivo.

Um estudo divulgado pela Fortune Business Insights, projeta que o mercado global de ERP deve ultrapassar US$ 92 bilhões em 2025, com taxa média de crescimento anual de 13% até 2032. Analistas apontam que a expansão é impulsionada pela migração para a nuvem, automação e adoção de inteligência artificial em processos empresariais — fatores que seguem impulsionando investimentos também no Brasil.