Bitget lança Prova de Reservas (POR) de outubro de 2025 com 307% de cobertura em Bitcoin (BTC) para reservas de usuários

VICTORIA, Seychelles, Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, maior Corretora Universal (UEX) e Web3 do mundo, divulgou seu relatório de Prova de Reservas (PoR) de outubro de 2025 como parte de seu compromisso mensal de transparência e proteção ao usuário. Isso é realizado protegendo os principais ativos e fornecendo uma visão auditável dos saldos por meio de um sistema de verificação Merkle-tree. O instantâneo abrange BTC, ETH, USDT e USDC, com saldos de usuários e cobertura de reserva publicados na página de transparência do PoR, juntamente com atestados de carteira e uma ferramenta de autoverificação que permite que os titulares de contas verifiquem a inclusão utilizando identificadores anônimos.

O registro de transações de outubro revela ativos mantidos em nome dos usuários em aproximadamente 10.275 BTC, 134.096 ETH, 1.773.939.676 USDT e 108.484.792 USDC. As taxas de reserva são 307% para BTC, 105% para USDT, 224% para ETH e 129% para USDC — cada uma acima de 1:1 e marcada como reserva suficiente.

A estrutura PoR da Bitget aplica uma abordagem Merkle-tree que agrega saldos de contas anônimos e os mapeia para participações na cadeia, permitindo verificação independente sem revelar informações pessoais. Os detalhes da atestação incluem índices de cobertura ativo por ativo, endereços de carteira pública para as reservas e um script de verificação para verificação cruzada da inclusão de saldos na árvore. O processo foi projetado para ser repetível e observável, permitindo que a comunidade valide a solvência em um momento específico, além de um relatório tradicional de terceiros.

As medidas de transparência se estendem a um portal PoR continuamente atualizado e a um mecanismo de proteção permanente que é avaliado e relatado separadamente. Juntos, esses controles visam fornecer aos usuários, às contrapartes e ao mercado em geral evidências claras de garantia de ativos, segregação de custódia e disponibilidade imediata dos fundos.

“Relatórios transparentes de reservas são uma base para as corretoras”, comentou Gracy Chen, CEO da Bitget. “A atualização de outubro mantém a cobertura confortavelmente acima de 100% nos principais ativos e reforça a expectativa de que os depósitos dos usuários permaneçam totalmente resgatáveis em qualquer ocasião.”

A Bitget planeja manter uma cadência consistente de publicação de PoR, manter instantâneos históricos acessíveis para análise longitudinal e ampliar a coberturaàmedida que novos ativos adquirem escala material. O relatório de outubro de 2025 já está disponível na página de transparência com conjuntos de dados completos, evidências de carteira e ferramentas de autoverificação do usuário.

Para verificar a prova de reservas atualizada, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a maior Corretora Universal (UEX) do mundo, atendendo a mais de 120 milhões de usuários com acesso a milhões de tokens de criptomoedas, ações tokenizadas, ETFs e outros ativos do mundo real em uma única plataforma. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com suas ferramentas de trading alimentadas por IA, com interoperabilidade entre tokens no Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB Chain, além de um acesso mais amplo a ativos do mundo real. No lado descentralizado, Bitget Wallet é a principal carteira de criptomoedas sem custódia, suportando mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integradosàplataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA. Alinhadaàsua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, envie um e-mail para: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser impactado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o capital investido seja recuperado. Deve-se sempre buscar aconselhamento financeiro independente, além de considerar cuidadosamente a experiência financeira pessoal e a situação individual. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/372af8e7-9a1f-4482-82e9-3d9384ff2166

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001134729)