Infinix lança celular ultrafino em parceria com Free Fire

A Infinix anuncia a chegada da linha HOT 60 ao Brasil, reforçando sua presença no mercado nacional com um smartphone voltado ao público jovem e conectado. A versão que estará disponível no mercado nacional é uma edição especial desenvolvida em parceria com o Free Fire, um dos jogos mobile mais populares do Brasil, que conta com tela curva de 144Hz e som assinado pela JBL.

O novo HOT 60 Pro+ aposta em um conjunto de recursos para garantir uma experiência multimídia imersiva, como é o caso da tela AMOLED curva 3D com resolução 1,5K. O aparelho também traz câmera traseira de 50 MP com sensor Sony e recursos de inteligência artificial (IA), voltados especialmente para quem produz conteúdo em tempo real.

O modelo vem com bateria de 5160 mAh e suporte a carregamento rápido de 45W, o que ajuda a manter o uso por mais tempo sem interrupções. O sistema de resfriamento em múltiplas camadas também contribui para a estabilidade do desempenho durante jogos ou uso prolongado de aplicativos.

A edição inspirada no Free Fire inclui interface personalizada com papéis de parede, ícones temáticos e recompensas in-game, aproximando ainda mais o usuário do universo do battle royale. A proposta é oferecer uma experiência integrada entre design, desempenho e a cultura gamer.

A série HOT 60 está disponível no Brasil desde 20 de outubro, com o HOT 60 Pro+ disponível em quarto cores e pode ser adquirido através dos revendedores oficiais, Mercado Livre e Shopee.