Guarda-malas inteligente se torna aliado do setor hoteleiro

Com o aquecimento do setor hoteleiro e a demanda por serviços ágeis e conectados, hotéis, hostels e pousadas buscam adotar soluções tecnológicas para se destacarem no mercado. Entre elas, os guarda-malas inteligentes têm ganhado espaço como uma ferramenta que permite que os hóspedes armazenem suas malas e pertences de forma segura e autônoma, mesmo fora dos horários convencionais de check-in e check-out.

Para Gabriel Peixoto, CEO da Meu Locker, essa tecnologia não apenas agrega valor significativo à experiência do visitante, que ganha mais liberdade para aproveitar a cidade sem a preocupação com as bagagens, mas também representa um ganho de eficiência operacional para os estabelecimentos. “A equipe de recepção é liberada de tarefas manuais e repetitivas, podendo se dedicar a serviços que exigem maior contato humano e personalização”, explica.

Dados recentes da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) apontam para um cenário de crescimento e investimentos robustos no setor, com previsão de aplicação de R$ 8,4 bilhões em quatro anos.

“Estamos vivendo um momento de transformação no hospitality, onde a tecnologia deve servir para simplificar e enriquecer a jornada do hóspede. Os lockers inteligentes são um exemplo prático disso: eles oferecem conveniência imediata ao cliente e, ao mesmo tempo, trazem eficiência operacional tangível para o negócio, podendo inclusive abrir novas fontes de receita por meio de modelos de parceria”, comenta Gabriel Peixoto.

“A expectativa é que a adoção de ferramentas como os guarda-malas inteligentes continue a crescer, acompanhando a expansão do setor e as novas expectativas dos viajantes por serviços integrados”, projeta o CEO.