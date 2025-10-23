Lamb Weston inaugura planta em Mar del Plata

A Lamb Weston Holdings, Inc. (NYSE: LW), fornecedora de produtos congelados à base de batata, anunciou no último dia 7 a inauguração oficial de sua fábrica de 40.000 metros quadrados localizada em Mar del Plata, província de Buenos Aires, Argentina.

A inauguração marca a conclusão de um projeto plurianual para construir uma instalação de última geração para atender às necessidades dos clientes por produtos de batata premium no crescente mercado latino-americano. Utilizando a tecnologia mais avançada, a instalação tem capacidade para processar 200 milhões de libras de batatas por ano, produzindo mais de 100 variedades de produtos congelados à base de batata.

A instalação está agora totalmente operacional e concluiu suas primeiras remessas para o Brasil. No total, aproximadamente 80% do produto será exportado para o Brasil e outros mercados da América Latina, aproveitando a localização estratégica do porto de Mar del Plata.

“Estamos entusiasmados por alcançar esse importante marco da empresa, pois a fábrica de Mar del Plata, na Argentina, será um ativo estratégico fundamental para atender às necessidades dos clientes e expandir nossos negócios na América Latina”, disse Mike Smith, presidente e CEO. “Essa inauguração marca a conclusão de nossa busca por construir uma instalação moderna e de última geração, estabelecendo novos padrões de qualidade, eficiência e sustentabilidade, feita sob medida para atender às necessidades dos clientes”.

“Abrir nossas portas em Mar del Plata é significativo para a Lamb Weston e nossos clientes, mas também para a Argentina, injetando renda adicional na região, envolvendo talentos argentinos experientes e inovadores e, orgulhosamente, fornecendo nossas adoradas batatas fritas para toda a América Latina”, disse Romina Broda, vice-presidente e gerente geral da América Latina. “Estamos satisfeitos em investir na indústria local e, juntos, levar a qualidade e a criatividade argentinas para toda a região”.

Até o momento, a Lamb Weston criou 250 empregos diretos, incluindo cargos administrativos, técnicos, de engenharia e operacionais. E espera-se que aproximadamente 3.000 empregos indiretos sejam gerados a partir desse empreendimento. Além disso, a Lamb Weston está trabalhando diretamente com mais de 100 produtores locais para obter matérias-primas da mais alta qualidade. Também, a nova fábrica utiliza práticas eficientes e sustentáveis para gerar o mínimo de resíduos e maximizar o uso dos recursos naturais.