Marca propõe cosmético sem parabenos no Outubro Rosa

A presença de parabenos — conservantes sintéticos usados para evitar o crescimento microbiano em cosméticos e produtos pessoais — é tema de preocupação científica. Estudos detectaram esses compostos em tecidos mamários humanos, inclusive em mulheres com câncer de mama. Mesmo que as evidências em humanos ainda sejam limitadas, pesquisas laboratoriais indicam que parabenos têm potencial de atuação como desreguladores endócrinos, pois podem se ligar a receptores hormonais e modular a expressão gênica.

Para Luciana, idealizadora da Wabi Sabi Cosméticos, esse tema vai além de estudos: “Quando começamos a pesquisar os ingredientes que usávamos no dia a dia, percebemos que muitos deles tinham substâncias potencialmente nocivas, como os parabenos. Isso nos levou a uma mudança de hábitos”, relata.

A Wabi Sabi foi lançada em 2024, no contexto da pandemia, quando a fundadora e seus sócios pesquisavam alternativas mais saudáveis para cuidados diários. Desde o início, incorporou os valores de minimalismo, autocuidado sustentável e transparência. Seus produtos, os shampoos e o condicionador em barra, são formulados sem parabenos, sulfatos ou silicones, e utilizam óleos essenciais e extratos botânicos em substituição às fragrâncias sintéticas.

“Sabemos que o que aplicamos na pele entra em contato com nosso organismo todos os dias. Se existe a opção de evitar ingredientes com potencial de interferência hormonal, por que não optar por alternativas mais seguras?”, questiona Luciana.

A marca também se inspira na filosofia japonesa wabi-sabi, valorizando simplicidade, imperfeição e autenticidade. “Não falamos apenas sobre cosméticos, mas sobre um jeito mais consciente de cuidar do corpo e do planeta”, afirma.

No campo da sustentabilidade, a Wabi Sabi reforça que seus produtos são sólidos, veganos, livres de embalagem plástica e não testados em animais. Os shampoos sólidos são elaborados com tensoativos derivados do coco, sem uso de água na formulação e dispensando os conservantes comuns dos shampoos líquidos.

Em termos epidemiológicos, o câncer de mama continua sendo uma prioridade de saúde pública no Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o país deve registrar 704 mil novos casos de câncer por ano entre 2023 e 2025, sendo o câncer de mama o tipo mais incidente entre as mulheres, com estimativa de 74 mil casos anuais.

Para Luciana, o Outubro Rosa ganha significado ampliado: “A campanha fala sobre diagnóstico precoce, mas é também uma oportunidade para repensarmos nossos hábitos e escolhas que podem colaborar com a saúde no longo prazo”.

“O Outubro Rosa inspira reflexão não apenas sobre exames e diagnóstico precoce, mas também sobre os hábitos cotidianos relacionados ao uso de cosméticos e à ingestão de alimentos. A Wabi Sabi representa uma alternativa alinhada a essa perspectiva, com foco em ingredientes naturais e formulações livres de substâncias controversas”, frisa a empresária.

Em um cenário de maior atenção à saúde e à sustentabilidade, o interesse por composições mais transparentes cresce de forma consistente: segundo a Grand View Research, o mercado de cosméticos “clean beauty” no Brasil deve crescer 15,4% ao ano até 2030, impulsionado pela busca por produtos considerados mais seguros e éticos.