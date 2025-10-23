P.I. Works comemora 20 anos moldando o setor de telecomunicações

A P.I. Works, principal fornecedora independente de soluções de automação, otimização e garantia de redes móveis baseadas em IA, celebra com orgulho seu 20º aniversário. O marco representa duas décadas de inovação no setor de telecomunicações, ajudando operadoras a oferecer desempenho superior, eficiência operacional e melhor experiência a clientes do mundo todo.

Da otimização de redesàautomação baseada em IA

Fundada em 2005, quando o tráfego de dados móveis crescia com a chegada do 3G, a P.I. Works apresentou soluções inteligentes para ajudar operadoras a planejar, gerenciar e otimizar suas redes com mais eficiência. Ao longo dos anos, a empresa foi pioneira nas capacidades de redes auto-organizáveis (SON), estabelecendo as bases para a automação em larga escala e conferindo às operadoras mais agilidade para administrar redes cada vez mais complexas.

Liderança na era do 5G e além

Com a transição do setor para a era do 5G, a P.I. Works ampliou seu portfólio para incluir otimização em tempo real, análises preditivas, automação com eficiência energética e garantia avançada de fatiamento de RAN. Essas soluções baseadas em IA ajudam operadoras a lidar com o crescimento exponencial do tráfego de dados, diversificar ofertas de serviços e atender às novas expectativas dos consumidores.

Com presença global expressiva – 85 operadoras em 58 países e mais de 1,7 bilhão de assinantes atendidos –, a P.I. Works segue redefinindo a forma como as operadoras administram suas redes, oferecendo soluções agnósticas a fornecedores que garantem independência, flexibilidade e resiliência, gerando impacto duradouro em um ambiente tecnológico em constante transformação.

Compromisso com inovação e sustentabilidade

“Comemorar 20 anos de inovação é, ao mesmo tempo, um marco e um compromisso”, afirmou Ba?ar Akp?nar, CEO e cofundador da P.I. Works. “Seguimos comprometidos em oferecer às operadoras abertura e independência em relação a fornecedores, ajudando-as a projetar e operar redes verdadeiramente autônomas, inteligentes e ágeis.”

O 20º aniversário da P.I. Works representa uma renovação de seu compromisso com a inovação, a sustentabilidade e a independência das operadoras,àmedida que as redes móveis evoluem para níveis cada vez maiores de autonomia na era do 5G e além.

Sobre a P.I. Works

A P.I. Works é líder mundial em automação, otimização e garantia de redes móveis baseadas em inteligência artificial (IA). Há duas décadas, a empresa colabora com operadoras do mundo todo para transformar redes, reduzir custos, aumentar a eficiência energética, fortalecer a independência e melhorar a experiência do cliente. Juntas, P.I. Works e suas parceiras moldam o futuro da excelência em redes.

www.piworks.net

Para mais informações, entre em contato com: excellence@piworks.net