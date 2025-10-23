Boomi reconhecida como Provedora Exemplar no ISG Buyers Guides™ para Integração de Dados e Gerenciamento de Dados Mestres de 2025

Boomi™, líder em automação orientada por IA, anunciou hoje que foi nomeada Provedora Exemplar no ISG Buyers Guide™ para Integração de Dados e no ISG Buyers Guide™ para Gerenciamento de Dados Mestres de 2025.

Nestes relatórios publicados de modo independente pela ISG Software Research, uma divisão do ISG (Information Services Group), a Boomi foi reconhecida como líder em várias dimensões de avaliação, incluindo experiência do produto, capacidade, experiência do cliente e validação.

Experiência do cliente e validação

As avaliações do ISG Buyers Guide™ são amplamente utilizadas por compradores de tecnologia empresarial para avaliar soluções de software líderes de mercado. A classificação da Boomi em ambos os guias reflete seu compromisso em fornecer uma plataforma unificada e preparada para IA que ajuda as organizações a reduzir a complexidade dos dados, integrar sistemas fragmentados e acelerar os resultados dos negócios.

“O reconhecimento da Boomi como Provedora Exemplar tanto em integração de dados como em gerenciamento de dados mestres é um reflexo claro da confiança que nossa plataforma possibilita", disse Mani Gill, Vice-Presidente de Produto para IA e Dados da Boomi. "Com a ascensão da IA ??agêntica, as empresas não podem mais se permitir dados desconexos ou processos de integração lentos. A Boomi ajuda as organizações a construir uma base de dados confiáveis ??e em tempo real, ao transformar a estratégia de IA em execução de IA."

Os destaques do ISG Buyers Guides™ incluem:

Provedora exemplar em ambas as categorias: A Boomi é uma provedora altamente qualificada em Integração de Dados e Gerenciamento de Dados Mestres (MDM).





A Boomi é uma provedora altamente qualificada em Integração de Dados e Gerenciamento de Dados Mestres (MDM). Líder em capacidade e experiência de produto: A Boomi obteve o status de Líder em recursos de nível empresarial, validação e satisfação do cliente.





A Boomi obteve o status de Líder em recursos de nível empresarial, validação e satisfação do cliente. Integração de IA em tempo real: A ISG Software Research destacou os pontos fortes da Boomi em canais de integração em tempo real, com tecnologia de IA, que vão além do ETL em lote legado.





A ISG Software Research destacou os pontos fortes da Boomi em canais de integração em tempo real, com tecnologia de IA, que vão além do ETL em lote legado. MDM de múltiplo domínio: O suporte da Boomiàunificação de dados de clientes, produtos, fornecedores e ativos foi citado como um diferencial importante.





O suporte da Boomiàunificação de dados de clientes, produtos, fornecedores e ativos foi citado como um diferencial importante. Transparência de ROI: A transparência da plataforma em estruturas de ROI e suporte ao ciclo de vida se destacou em um campo competitivo.

Estes reconhecimentos confirmam o papel da Boomi em permitir que empresas conectem e automatizem tudo, de aplicativos e dados a APIs e agentes de IA. Com mais de 25.000 clientes ao redor do mundo, a Boomi continua sendo uma parceira confiável para uma transformação agêntica moderna, escalável e segura.

Sobre a Boomi

A Boomi, líder em automação orientada por IA, permite que organizações do mundo todo conectem tudo, automatizem processos e acelerem resultados. A Boomi Enterprise Platform, incluindo o Boomi Agentstudio, unifica integração e automação, junto com dados, API e gestão de agentes de IA, em uma solução única e abrangente. Com a confiança de mais de 25.000 clientes e o suporte de uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi impulsiona a transformação agêntica, ao ajudar empresas de todos os portes a obter agilidade, eficiência e inovação em escala. Saiba mais em boomi.com.

