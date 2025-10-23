Boomi reconhecida como Provedora Exemplar no ISG Buyers Guides™ para Integração de Dados e Gerenciamento de Dados Mestres de 2025
A Boomi obtém as melhores classificações em capacidade do produto, validação e experiência do cliente em dois Guias do Comprador da ISG Software Research
Boomi™, líder em automação orientada por IA, anunciou hoje que foi nomeada Provedora Exemplar no ISG Buyers Guide™ para Integração de Dados e no ISG Buyers Guide™ para Gerenciamento de Dados Mestres de 2025.
Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251023451532/pt/
Nestes relatórios publicados de modo independente pela ISG Software Research, uma divisão do ISG (Information Services Group), a Boomi foi reconhecida como líder em várias dimensões de avaliação, incluindo experiência do produto, capacidade, experiência do cliente e validação.
Experiência do cliente e validação
As avaliações do ISG Buyers Guide™ são amplamente utilizadas por compradores de tecnologia empresarial para avaliar soluções de software líderes de mercado. A classificação da Boomi em ambos os guias reflete seu compromisso em fornecer uma plataforma unificada e preparada para IA que ajuda as organizações a reduzir a complexidade dos dados, integrar sistemas fragmentados e acelerar os resultados dos negócios.
“O reconhecimento da Boomi como Provedora Exemplar tanto em integração de dados como em gerenciamento de dados mestres é um reflexo claro da confiança que nossa plataforma possibilita", disse Mani Gill, Vice-Presidente de Produto para IA e Dados da Boomi. "Com a ascensão da IA ??agêntica, as empresas não podem mais se permitir dados desconexos ou processos de integração lentos. A Boomi ajuda as organizações a construir uma base de dados confiáveis ??e em tempo real, ao transformar a estratégia de IA em execução de IA."
Os destaques do ISG Buyers Guides™ incluem:
- Provedora exemplar em ambas as categorias: A Boomi é uma provedora altamente qualificada em Integração de Dados e Gerenciamento de Dados Mestres (MDM).
- Líder em capacidade e experiência de produto: A Boomi obteve o status de Líder em recursos de nível empresarial, validação e satisfação do cliente.
- Integração de IA em tempo real: A ISG Software Research destacou os pontos fortes da Boomi em canais de integração em tempo real, com tecnologia de IA, que vão além do ETL em lote legado.
- MDM de múltiplo domínio: O suporte da Boomiàunificação de dados de clientes, produtos, fornecedores e ativos foi citado como um diferencial importante.
- Transparência de ROI: A transparência da plataforma em estruturas de ROI e suporte ao ciclo de vida se destacou em um campo competitivo.
Estes reconhecimentos confirmam o papel da Boomi em permitir que empresas conectem e automatizem tudo, de aplicativos e dados a APIs e agentes de IA. Com mais de 25.000 clientes ao redor do mundo, a Boomi continua sendo uma parceira confiável para uma transformação agêntica moderna, escalável e segura.
Recursos adicionais
Sobre a Boomi
A Boomi, líder em automação orientada por IA, permite que organizações do mundo todo conectem tudo, automatizem processos e acelerem resultados. A Boomi Enterprise Platform, incluindo o Boomi Agentstudio, unifica integração e automação, junto com dados, API e gestão de agentes de IA, em uma solução única e abrangente. Com a confiança de mais de 25.000 clientes e o suporte de uma rede de mais de 800 parceiros, a Boomi impulsiona a transformação agêntica, ao ajudar empresas de todos os portes a obter agilidade, eficiência e inovação em escala. Saiba mais em boomi.com.
© 2025 Boomi, LP. Boomi, o logotipo "Boomi", o logotipo "B" e Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou de suas subsidiárias ou afiliadas nos EUA e em outros países. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.
