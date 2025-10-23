Assine
IA surge como forma de popularizar design em 2025

Relatório de 2025 aponta que a inteligência artificial acelera a transformação do design, reduzindo barreiras técnicas e ampliando o acesso a ferramentas criativas. No Brasil, 68% das empresas já utilizam IA. Plataformas colaborativas fortalecem a criação coletiva, enquanto cresce o debate sobre originalidade, direitos autorais e ética no uso de estilos artísticos por algoritmos generativos

23/10/2025 09:47

Close up of photographer hands using graphic tablet and stylus while retouching pictures in photography studio. Artist doing retouch work with editing software on computer and equipment
Close up of photographer hands using graphic tablet and stylus while retouching pictures in photography studio. Artist doing retouch work with editing software on computer and equipment

Relatório divulgado em março de 2025 pela consultoria Wildner Design aponta que o setor de design gráfico passa por um processo de transformação acelerada, impulsionado pela inteligência artificial. Ferramentas digitais baseadas em IA têm reduzido barreiras técnicas e financeiras, permitindo que indivíduos sem formação específica desenvolvam materiais visuais com qualidade próxima ao nível profissional.

Segundo levantamento da DataCenterDynamics, 68% das empresas brasileiras já adotam inteligência artificial, ainda que parte delas enfrente obstáculos relacionados à infraestrutura e à falta de expertise. Nesse contexto, soluções de automação aplicadas ao design sugerem composições, geram imagens a partir de descrições textuais e adaptam layouts para diferentes formatos de maneira instantânea. Esse movimento vem alterando a dinâmica do mercado, antes fortemente associado a softwares de alto custo e à dependência de especialistas.

Especialistas ressaltam que a incorporação de inteligência artificial ao design não elimina a necessidade de competências humanas. Em entrevista à Exame (2025), a designer brasileira Marina Willer observou sobre “atravessar essa fase da inteligência artificial sem nos tornarmos escravos do mundo digital, imaginando novas possibilidades e usando essas ferramentas de forma mais criativa”.

IA impulsiona democratização do design

O avanço tecnológico amplia a noção de acesso ao design. Plataformas interativas e ambientes digitais colaborativos possibilitam a criação coletiva e em tempo real, o que contribui para práticas mais horizontais de produção. Pesquisadores destacam que esse cenário não apenas reduz custos, mas também acelera o processo criativo e amplia a diversidade de estilos visuais disponíveis.

Colaboração redefine processos de criação

O relatório também observa que a colaboração remota se tornou parte essencial da rotina de equipes de design. Ferramentas de trabalho compartilhado permitem que grupos atuem de forma simultânea em um mesmo projeto, independentemente da localização. Esse modelo de atuação estimula brainstorming coletivo e descentralizado, aproximando áreas distintas dentro das organizações.

Além disso, a ampla oferta de tutoriais e materiais de ensino gratuitos em plataformas digitais fortalece a autonomia de profissionais de diferentes setores. Empresas do varejo, da educação e do marketing têm adotado recursos de design digital em suas operações cotidianas, expandindo o acesso ao conhecimento visual para além das equipes especializadas.

Desafios e discussões éticas

A expansão da produção gráfica digital também levanta discussões sobre seus efeitos no mercado. A ampla disponibilidade de ferramentas de criação pode resultar em um volume elevado de conteúdos visuais, o que torna o processo de diferenciação entre marcas e projetos mais desafiador.



