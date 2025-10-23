Doha Debates lança nova temporada de debates com Al Jazeera

A Doha Debates da Qatar Foundation lançou uma nova temporada de seu programa principal, Doha Debates, em 21 de outubro, coproduzido com a Al Jazeera Digital. A próxima temporada conta com convidados de alto nível, temas internacionais ousados ??e um foco renovado no diálogo aberto e em busca da verdade.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251022933628/pt/

Qatar Foundation’s Doha Debates launches new debate season, bringing global voices together for truth-seeking discussions. (photo: AETOSWire)

Exibida semanalmente às terças-feiras até 9 de dezembro, a temporada de oito episódios explora três temas abrangentes: liberdade, grandes narrativas e família. Cada episódio apresenta pensadores renomados e jovens agentes de transformação em conversas oportunas sobre questões que moldam a humanidade, desde a meritocracia às mídias sociais; do amoràarquitetura; das tradições ancestrais ao futuro do trabalho.

A temporada abriu com um debate sobre o neofeudalismo. Os convidados incluem Yanis Varoufakis, economista e ex-ministro das finanças da Grécia; Evgeny Morozov, crítico de tecnologia e fundador do The Syllabus; Daniel Susskind, autor de A World Without Work; e Nanjira Sambuli, defensora dos direitos digitais e pesquisadora. Juntos, exploram se o capitalismo moderno liberta ou confina a sociedade, discutindo como o poder corporativo, a responsabilidade pública e a dignidade humana se interconectam na economia mundial atual.

"Esta temporada aprofunda a missão da Doha Debatesde promover espaços para discordância honesta e compreensão significativa", disse Amjad Atallah, Diretor Geral da Doha Debates. "Em uma época em que o ruído substitui com frequência as nuances, convidamos o público a pensar de modo crítico e interagir com diversas perspectivas, em um espírito de abertura e empatia.

Comentando sobre a coprodução, Carlos van Meek, Diretor de Inovação Digital e Programação da Al Jazeera, declarou: "A Doha Debates personifica o tipo de diálogo aberto e audaz que a Al Jazeera Digital defende: conversas honestas que desafiam suposições e nos conectam através do entendimento. É uma honra para nós estarmos associados a um projeto tão inspirador eàsua equipe."

Filmado em Doha, o programa mantém seu enfoque no estilo Majlis, enraizado na tradição de diálogo aberto do Catar. O formato enfatiza a escuta respeitosa, a curiosidade e a mente aberta, criando trocas francas que celebram a diversidade intelectual e a humanidade compartilhada.

A nova temporada também estreia uma identidade visual renovada, inspirada no design geométrico característico da Doha Debates, refletindo o dinamismo e a interconexão de suas conversas internacionais.

Em paralelo aos debates, a Doha Debates continuará sua programação mais ampla mediante reuniões públicas e novos episódios de podcast, ao expandir as oportunidades para o público participar das conversas.

Assista aos episódios completos em DohaDebates.com e no canal da Doha Debates no YouTube.

Doha Debates

Site:DohaDebates.com

X/Twitter:@DohaDebates

Instagram:@DohaDebates

Facebook:Facebook.com/DohaDebates

YouTube:YouTube.com/DohaDebates

Threads:Threads.net/@dohadebates

TikTok:@DohaDebates

Sobre a Doha Debates

A Doha Debates reúne uma vanguarda de buscadores da verdade intelectualmente curiosos para debater diferenças de modo construtivo, a fim de construir um futuro melhor. Enfatizamos a unidade em vez da divisão, ao incentivar conversas que nos unem em vez de nos separar.

Saiba mais em DohaDebates.com

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251022933628/pt/

Contato de mídia da Doha Debates

Sumi Alkebsi

Diretora de Comunicações e Marketing

E-mail: salkebsi@dohadebates.com