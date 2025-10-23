Token SHx da Stronghold é listado na bolsa Kraken

A Stronghold anunciou hoje que seu token SHx está agora disponível para negociação na Kraken, uma das bolsas de criptomoedas mais confiáveis e seguras do mundo. A negociação começa às 8h00 PST, marcando a primeira listagem da SHx em uma bolsa dos EUA e uma significante expansão em acessibilidade para o token que potencializa pagamentos, liquidações e governança comunitária dentro do ecossistema da Stronghold.

"A listagem na Kraken leva a SHx a um dos públicos, traders e construtores mais sofisticados de criptomoeda que entendem sobre tokens utilitários. É sobre liquidez, interoperabilidade e conectar nossa infraestrutura de pagamentos do mundo real a uma plataforma que tem o mesmo compromisso com segurança, conformidade e transparência".

— Tammy Camp, CEO e cofundadora da Stronghold

A SHx opera na blockchain Stellar como o token utilitário nativo da Stronghold, possibilitando governança de ecossistema, financiamento baseado em finanças descentralizadas e transferência de valores na nossa plataforma. Com uma comunidade com mais de 215.000 integrantes globalmente e milhares de comerciantes que usam a StrongholdNET, a Kraken e suas listagens fornecem acesso institucional e de varejo a um token criado para aplicações financeiras do mundo real.

A listagem ocorreàmedida que a Stronghold expande as capacidades multi-cadeias da SHx na SHx Bridge, o que permite movimentação ininterrupta entre as redes Stellar e Ethereum usando o protocolo de interoperabilidade segura da Axelar. A ponte mantém uma oferta total de 1:1 em ambas as cadeias, permitindo que os detentores acessem as transações rápidas e de baixo custo da Stellar e o ecossistema massivo de finanças descentralizadas da Ethereum de forma intercambiável.

Os rigorosos padrões da listagem e a profunda liquidez da Kraken fornecem a plataforma ideal para a SHxàmedida que a Stronghold continua ampliando sua infraestrutura de nível empresarial e em conformidade. A listagem prossegue o reconhecimento da Stronghold como uma empresa Fintech 50 da Forbes, sua classificação na lista Inc. 5000 de 2025 e o lançamento de uma custódia de contrato inteligente da SHx de 60 milhões para fortalecer a estabilidade de ecossistema a longo prazo.

"Bolsas como a Kraken são uma infraestrutura essencial para a economia de criptomoedas", acrescentou Camp. "Seu foco em segurança e clareza regulatória se alinha com como construímos a Stronghold desde o primeiro dia, proporcionando utilidade que funciona no mundo real, não só no papel".

Para mais informações sobre a SHx e a StrongholdNET, acesse www.stronghold.co.

Sobre a Stronghold

A Stronghold é uma empresa de infraestrutura de fintech que possibilita pagamentos embutidos rápidos, seguros e por banco através de APIs voltadas para o desenvolvedor. Seu token utilitário nativo, SHx, potencializa pagamentos, liquidações e governança comunitária dentro do ecossistema da Stronghold. Somos uma organização voltada para a IA, que usa IA generativa em todos os departamentos, desde produtos a finanças, para expandir de forma mais rápida, tomar decisões mais inteligentes e criar melhores ferramentas para o futuro do dinheiro.

