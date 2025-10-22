A hiperescala encontra a estabilidade da rede: ON.energy lança UPS de média tensão desenvolvido para data centers de IA

A ON.energy™ anunciou hoje o lançamento do AI UPS™, o primeiro sistema de alimentação ininterrupta (UPS) de média tensão do mundo desenvolvido especificamente para data centers de IA. Projetado para oferecer resiliência total às instalações e proteger a rede, o AI UPS (sistema de alimentação ininterrupta com inteligência artificial) estabelece um novo padrão para a forma como a infraestrutura de computação de última geração se conectaàenergia.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251022303780/pt/

Hyperscale Meets Grid Stability: ON.energy Launches Medium-Voltage UPS Built for AI Data Centers

Os sistemas UPS tradicionais não foram projetados para as rápidas taxas de rampa e transientes de tensão das cargas de trabalho de IA, colocando em risco tanto o tempo de atividade quanto a estabilidade da rede.

Atuando como uma camada de energia dinâmica entre a rede e a computação, o design de média tensão e interativo com a rede do sistema ON.energy protege os campi da volatilidade da energia e oferece resiliência segura para a rede.

O AI UPS da ON.energy estabelece um novo padrão para a forma como a infraestrutura de computação de última geração se conectaàrede.

Os data centers de IA se tornaram as maiores cargas de energia individuais do planeta. Campi com centenas de megawatts e altos fatores de carga estão sobrecarregando os sistemas de serviços públicos mais rapidamente do que os processos de interconexão podem evoluir. Os projetos tradicionais de UPS nunca foram projetados para lidar com as rápidas taxas de rampa, transientes de tensão e sensibilidade a perturbações das cargas de trabalho de IA, criando um risco crescente para o tempo de atividade e a estabilidade da rede.

O AI UPS da ON.energy fica entre a rede elétrica e o centro de dados como uma camada de energia dinâmica que garante uma arquitetura de centro de dados confiável e segura para a rede. Sua arquitetura de sistema proprietária se adapta perfeitamente de megawatts a gigawatts em ambientes conectadosàrede e fora da rede, protegendo a rede e a geração no local ao absorver transientes de IA e flutuações de carga, ao mesmo tempo em que oferece desempenho líder do setor em tensão e frequência, o que acelera o tempo de interconexão.

“A corrida global para construir capacidade de treinamento em IA pode ser o maior desafio de infraestrutura do nosso tempo. Gerir os perfis de carga massivos e voláteis dos clusters de GPU sem comprometer a estabilidade da rede é o gargalo que determina a velocidade com que essas instalações podem entrar em operação”, disse Alan Cooper, cofundador e CEO da ON.energy. “O AI UPS é o novo padrão para interconectar data centers de IAàrede — mais rápido, seguro e resiliente.”

Diferente dos sistemas convencionais de UPS, o AI UPS é interativo com a rede elétrica, transformando o que antes era um custo irrecuperável em um ativo gerador de receita. Proprietários de data centers podem aproveitar o UPS de média tensão da ON.energy em mercados de energia ou em programas de economia de energia atrás do medidor, gerando milhões de dólares em receita anualmente para cada 100 MW de carga de TI.

“Desenvolvemos o AI UPS para estabelecer um padrão técnico claro de como deve ser a interconexão de data centers segura para a rede”, disse Ricardo de Azevedo, cofundador e CTO da ON.energy. “É uma base escalável para a próxima era da infraestrutura de IA, que protege tanto o data center quanto a rede elétrica.”

O AI UPS sistema de energia ininterrupta com inteligência artificial da ON.energy está sendo implantado em diversos campi hiperescaláveis nos Estados Unidos, apoiando a rápida expansão da infraestrutura de IA com sistemas de energia resilientes e seguros para a rede elétrica, projetados para operar em larga escala.

Sobre a ON.energy

A ON.energy está construindo a espinha dorsal da infraestrutura de energia e IA, fornecendo energia segura para a rede em data centers e instalações críticas. A empresa fornece e opera sistemas de energia hiperescaláveis que resolvem os desafios mais complexos de resiliência, oferecendo soluções personalizadas para data centers de IA, instalações críticas e ativos de frente de medidor (front-of-the-meter). Seu histórico abrange os setores industrial, manufatureiro, de infraestrutura, transporte e armazenamento em escala de rede. Com tecnologia patenteada e software proprietário, a ON.energy desenvolve projetos em todas as partes do mundo que estabelecem novos padrões de resiliência.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251022303780/pt/

Para consultas da mídia, entre em contato com:

Diana Kaul

diana@rdb2bmarketing.com

303.332.4252