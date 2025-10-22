Aumento da população 60+ reforça papel dos projetos sociais

A proporção de idosos na população brasileira só cresce. Segundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de pessoas com 60 anos ou mais quase duplicou de 2000 a 2023. O percentual saltou de 8,7% para 15,6% em 23 anos.

Paralelamente, observa-se um recuo no número de nascimentos, que foi de 3,6 milhões em 2000 para 2,6 milhões em 2022, e deve cair para 1,5 milhão, em 2070, enquanto a expectativa de vida cresce. De acordo com o IBGE, em 2000, a média era 71,1 anos, saltou para 76,4 anos no último censo e deve chegar aos 83,9 anos em 2070. Todos esses dados mostram uma inversão da pirâmide etária do Brasil, que migra de uma base para um topo mais volumoso.

Esse movimento de crescimento da população idosa deixa um alerta para diversos setores da sociedade. No consumo, a indústria prateada já é uma realidade, desenvolvendo produtos e serviços adequados para as pessoas com 60 anos ou mais. Na área da garantia de direitos básicos, esse aumento da expectativa de vida traz outros desafios.

Projetos sociais voltados para pessoas idosas têm se mostrado uma resposta relevante. Essas iniciativas vão desde centros de convivência até programas de assistência, saúde preventiva, atividades culturais e apoio psicossocial.

Em São Paulo, a ASA é uma organização da sociedade civil com mais de 80 anos, que oferece serviços de educação e assistência social para pessoas em situação de vulnerabilidade social em diversas etapas da vida.

Em uma das 12 unidades de atendimento, o foco é na qualidade de vida da pessoa idosa. O Centro Dia para Idoso (CDI) oferece um espaço de convivência de atenção diurna para pessoas acima de 60 anos, em vulnerabilidade social, com grau de dependência leve e moderada, que devido a sua condição, necessitam de amparo técnico e acompanhamento da equipe multidisciplinar.

As ações desenvolvidas envolvem exercícios físicos, terapêuticos, além de atividades que potencializam as relações sociais, autonomia, o fortalecimento das capacidades cognitivas e dos vínculos familiares. São realizadas atividades como oficinas de informática, atividade física, yoga, artesanato, pintura, entre outros. O espaço é conveniado a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS).

Sobre a ASA

Fundada em 1942, a ASA é uma organização da sociedade civil, que oferece serviços de educação e assistência social para pessoas em situação de vulnerabilidade social, em diversas etapas da vida, visando oportunidades de desenvolvimento pessoal com respeito e dignidade.

Atualmente, atende pessoas mais de 2.000 pessoas em situação de vulnerabilidade social na cidade de São Paulo, por meio de quatro principais serviços conveniados com a prefeitura. De norte a sul da capital paulista, a ASA opera 13 unidades distribuídas em dez bairros. Também é responsável pelo ASA Brechó, de moda social e sustentável no bairro de Pinheiros, e o escritório Central.