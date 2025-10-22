Tecnologia e conforto guiam tendências arquitetônicas

A arquitetura de alto padrão no Brasil está passando por uma reconfiguração marcada por sustentabilidade, integração com a natureza, tecnologia e personalização. Segundo Felipe Bulhões, CEO do escritório Suna Arquitetura, essas tendências refletem uma nova forma de viver e projetar, em que o conforto, a eficiência e a estética caminham juntos. Materiais naturais, sistemas inteligentes e soluções que conectam ambientes internos e externos estão entre os principais elementos adotados em projetos residenciais e comerciais de luxo.

Bulhões observa que “a arquitetura de alto padrão deixou de ser apenas uma questão estética. Hoje, ela envolve tecnologia, sustentabilidade e uma profunda compreensão do estilo de vida dos moradores.” Cores terrosas, texturas orgânicas e o conceito de biofilia*, promovendo bem-estar por meio da conexão com o ambiente natural, além da preferência por madeira certificada, pedras naturais e tecidos orgânicos reforça o compromisso com práticas sustentáveis, enquanto sistemas inteligentes de iluminação, climatização e segurança tornam os espaços mais funcionais e eficientes, diz o CEO.

A valorização do artesanato brasileiro e do maximalismo também tem ganhado espaço nos projetos contemporâneos. Bulhões destaca que “cada projeto é uma oportunidade de contar uma história. Incorporar elementos culturais e naturais é uma forma de criar ambientes com alma.” Essa abordagem permite alta personalização, com destaque para peças únicas, cores vibrantes e texturas marcantes, alinhadas à identidade dos moradores.

Outro aspecto é a eficiência energética. Para Bulhões, “empreendimentos de alto padrão têm adotado sistemas de captação de água da chuva, painéis solares e isolamento térmico, contribuindo para a redução de custos operacionais e do impacto ambiental.” O CEO diz ainda que o design acústico também tem sido incorporado, especialmente em áreas urbanas, visando conforto e privacidade.

O crescimento do setor imobiliário de luxo tem ampliado a demanda por imóveis que ofereçam alto desempenho e exclusividade. Escritórios especializados têm expandido sua atuação em cidades como Brasília, São Paulo, Florianópolis e Balneário Camboriú, atendendo clientes que buscam soluções técnicas e funcionais alinhadas às tendências contemporâneas.

“A arquitetura de alto padrão hoje exige uma abordagem multidisciplinar, que considere aspectos culturais, ambientais e tecnológicos. Nosso compromisso é entregar projetos que se mantenham relevantes por décadas, com qualidade técnica e estética que resistem ao tempo”, conclui Felipe Bulhões.