Black Friday se aproxima e especialista alerta para golpes

A Black Friday de 2025 acontecerá no dia 28 de novembro e promete movimentar milhões em compras no varejo físico e digital. No entanto, o período também é marcado por um aumento significativo nas tentativas de golpe, que vão desde práticas comerciais enganosas até fraudes sofisticadas executadas por criminosos virtuais.

Segundo a advogada Brunna Simon Vecchi, especialista em fraudes digitais e proteção ao consumidor, o evento exige atenção redobrada dos consumidores. “A Black Friday é uma oportunidade real de economia, mas também um terreno fértil para golpes. É essencial que o consumidor saiba identificar riscos antes de concluir uma compra”, afirma.

Práticas comuns de golpe durante a Black Friday

Entre os principais problemas, destacam-se duas frentes: empresas que elevam os preços antes da data para simular descontos maiores e, de outro lado, golpistas que criam sites falsos e imitam páginas de grandes varejistas.

Um dos métodos mais utilizados para enganar consumidores é a homografia, técnica em que os criminosos utilizam o alfabeto cirílico (russo) para registrar domínios praticamente idênticos aos de sites confiáveis. “Visualmente, o endereço parece o mesmo. Mas tecnicamente, o sistema interpreta como diferente. Isso permite a criação de páginas falsas muito convincentes, que simulam lojas reais para capturar dados e aplicar golpes”, explica a especialista em golpes.

Como se proteger na Black Friday 2025

A criadora do projeto Dra Caí no golpe orienta que os consumidores adotem medidas preventivas simples, mas eficazes:

Verificar o site antes de realizar qualquer compra, sempre acessando diretamente pelos canais oficiais (não por links recebidos por e-mail ou redes sociais);

Pesquisar os preços com antecedência, comparando o valor atual com os de semanas anteriores, evitando cair em ofertas enganosas;

Dar preferência ao pagamento por cartão de crédito, o que garante o direito de arrependimento em até 7 dias para compras online, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor;

Evitar pagamentos via Pix em sites desconhecidos, exceto quando a loja for verificada e de confiança. Caso opte pelo Pix, o Banco Central disponibiliza um botão de contestação no aplicativo bancário para valores enviados em caso de fraude.

Atenção ao Golpe da Falsa central

Outro ponto de atenção é o risco do duplo golpe. Após sofrer uma fraude, o consumidor pode ser novamente abordado por criminosos, dessa vez simulando ser o próprio banco — o chamado golpe da falsa central bancária.

A advogada de golpes bancários explica que os golpistas se aproveitam do momento de fragilidade e usam dados reais da transação contestada para convencer o cliente a realizar novas transferências sob pretexto de "procedimentos de segurança". "A vítima acredita estar falando com o banco, mas está sendo enganada pela segunda vez", comenta.





A Dra. Brunna alerta que, caso o consumidor seja vítima de golpe nesta Black Friday, é fundamental que ele notifique imediatamente o banco e solicite o registro formal da contestação da transação. Em seguida, deve registrar um boletim de ocorrência, preferencialmente com o máximo de detalhes, incluindo valores, horários e o canal utilizado.

Se a compra foi feita via Pix, é possível utilizar o botão de devolução disponibilizado nos aplicativos bancários. O consumidor deve evitar fornecer novos dados por telefone, não seguir orientações recebidas de números desconhecidos e não realizar novas transferências sem verificar diretamente com os canais oficiais da instituição financeira.

Apesar de ser uma das datas mais esperadas do comércio, a Black Friday também se tornou um momento estratégico para a atuação de golpistas. O que deveria ser uma oportunidade de economia pode rapidamente se transformar em prejuízo financeiro e emocional, especialmente quando o consumidor é levado a realizar pagamentos via Pix ou fornecer dados em páginas falsas.

“Temos que tomar cuidado na Black Friday para não virar uma Black Fraude”, reforça a advogada especialista em golpes Brunna Simon Vecchi.

A prevenção é a melhor forma de defesa contra golpes. O acesso a canais oficiais, o uso de meios de pagamento seguros e a atenção aos detalhes técnicos podem evitar prejuízos significativos neste fim de ano.

A Black Friday pode ser, sim, uma excelente oportunidade — desde que acompanhada de cautela e decisões conscientes.

