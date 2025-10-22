Líderes em IA e dados NVIDIA, AMD, Snowflake e Databricks investem na rodada Série F da Uniphore para acelerar sua liderança em IA para negócios

A Uniphore, empresa especializada em IA para negócios, anunciou hoje o fechamento de sua rodada Série F de US$ 260 milhões. NVIDIA, AMD, Snowflake e Databricks participaram da rodada, que também contou com investidores financeiros e soberanos, incluindo NEA, March Capital, BNF Capital, National Grid Partners e Prosperity7 Ventures. O novo capital vai acelerar a inovação em sua plataforma de IA e dados – Business AI Cloud – e ampliar seu ecossistema.

“Nossa rodada Série F marca um feito empolgante para a Uniphore. Diferente da maioria das captações, além de investidores financeiros de ponta, contamos com as principais empresas globais de IA e dados”, afirmou Umesh Sachdev, cofundador e CEO da Uniphore. “Essa combinação única de capital e alinhamento estratégico valida a posição da Uniphore como líder em IA para negócios. Estamos vendo uma adoção exponencial entre empresas da Fortune 500 e outras grandes organizações e este investimento nos permite gerar ainda mais impacto e acelerar a inovação em benefício de nossos clientes no mundo inteiro.”

A rodada Série F da Uniphore avaliou a empresa em US$ 2,5 bilhões, refletindo sua capacidade de permitir que grandes companhias extraiam o verdadeiro valor da IA – oferecendo personalização e facilidade de uso esperadas pelos usuários corporativos, com o nível de segurança, governança e escalabilidade exigido pelas áreas de TI. Esse equilíbrio entre usabilidade e rigor libera o potencial da IA, impulsionando a transformação e gerando resultados concretos. A Business AI Cloud da Uniphore é a única plataforma de IA soberana, componível e segura do mercado.

“Este investimento é uma validação sem precedentes da posição da Uniphore no centro da infraestrutura de IA corporativa”, afirmouGerry Murray, diretor de Pesquisa da IDC. “Ele sinaliza um amplo consenso em torno de uma camada essencial de habilitação – uma infraestrutura capaz de conectar com segurança dados, conhecimento, modelos e agentes em diferentes ecossistemas.”

Acelerando a adoção de IA para negócios

O investimento de NVIDIA, AMD, Snowflake e Databricks fortalece a Business AI Cloud para mais de 2 mil empresas globais que confiam na Uniphore para gerar resultados, incluindo muitas da Fortune 500.

O crescimento da Uniphore é impulsionado pela ampla adoção de casos de uso comprovados na Business AI Cloud:

A KPMG trabalha com a Uniphore para aumentar a eficiência em funções como compras, gestão de pessoal e finanças. Ao criar agentes de IA na plataforma da Uniphore, a KPMG oferece mais valor a clientes dos setores bancário, de seguros, energia e outros segmentos regulados. “A Uniphore está se tornando rapidamente uma agente importante em IA e estamos entusiasmados em trabalhar juntos para democratizar o conhecimento empresarial e transformá-lo em resultados concretos para nossos clientes. Compartilhamos a visão da Uniphore de que a IA é uma força transformadora para os negócios”, disse Prasad Jayaraman, sócio de consultoria da KPMG .

trabalha com a Uniphore para aumentar a eficiência em funções como compras, gestão de pessoal e finanças. Ao criar agentes de IA na plataforma da Uniphore, a KPMG oferece mais valor a clientes dos setores bancário, de seguros, energia e outros segmentos regulados. A Konecta usa a Business AI Cloud da Uniphore para transformar expertise operacional em uma biblioteca reutilizável de agentes pré-construídos e personalizados para atendimento multilíngue, automação de QA, treinamento de agentes e orquestração de fluxos de trabalho. O resultado é resolução mais rápida, maior consistência e governança centralizada, atendendo às exigências de CIOs em diferentes clientes e regiões. “A Business AI Cloud da Uniphore nos ajuda a transformar o know-how operacional da Konecta em IA escalável”, disse Oscar Vergé, diretor de Implementação de IA . “Na plataforma, lançamos uma biblioteca de agentes pré-construídos e personalizados para serviços multilíngues, automação de QA, treinamento de agentes e orquestração de fluxos de trabalho. Os clientes obtêm respostas mais rápidas, maior consistência e o controle exigido por seus CIOs.”

usa a Business AI Cloud da Uniphore para transformar expertise operacional em uma biblioteca reutilizável de agentes pré-construídos e personalizados para atendimento multilíngue, automação de QA, treinamento de agentes e orquestração de fluxos de trabalho. O resultado é resolução mais rápida, maior consistência e governança centralizada, atendendo às exigências de CIOs em diferentes clientes e regiões. Outros clientes da Uniphore – como Allstate, The Washington Post, Priceline, Atlassian, Bloomberg Media, Dell e Skechers – usam a tecnologia da empresa para impulsionar o crescimento, melhorar a eficiência e criar experiências personalizadas para seus públicos.

“Vemos a Uniphore como líder em IA para negócios, permitindo a criação de uma empresa agentiva”, disse Hemant Dhulla, vice-presidente de Software de IA da NVIDIA. “Ao combinar uma abordagem soberana e segura com orquestração fluida de modelos e implementação rápida de agentes de IA, a Uniphore ajuda organizações a alcançar resultados reais, mantendo o controle sobre seus dados e fluxos de trabalho.”

“A Business AI Cloud da Uniphore oferece o desempenho, a eficiência e a segurança de que as empresas precisam”, disse Dan McNamara, vice-presidente sênior e gerente-geral de Servidores, HPC e IA corporativa da AMD. “Como líder em IA para negócios, a Uniphore tem um histórico sólido em ajudar clientes da Fortune 500 a passar de testes-piloto para implementações em larga escala.”

“Nosso investimento na Uniphore busca levar a IA agentiva diretamente aos dados de nossos clientes. Ao oferecer suporte nativoàSnowflake, a Uniphore permite que as empresas automatizem fluxos de trabalho complexos com segurança, acelerando a geração de valor sem mover os dados”, afirmou Harsha Kapre, diretor da Snowflake Ventures.

“Nossos clientes querem levar aplicativos e agentes de IA generativa do estágio de prova de conceitoàimplementação completa sem fricção”, disse Andrew Ferguson, vice-presidente da Databricks Ventures. “A Business AI Cloud da Uniphore ajuda as organizações a simplificar o acesso a dados, a interoperabilidade entre modelos e a orquestração de agentes, transformando iniciativas de IA em resultados de negócio reais.”

“A Business AI Cloud da Uniphore reúne liberdade de escolha de modelos, soberania de dados e automação agentiva, permitindo que as empresas passem rapidamente do pilotoàprodução”, disse Abhishek Shukla, diretor-geral da Prosperity7 US. “Investimos para apoiar uma plataforma que entrega IA governada em escala mundial, com resultados mensuráveis.”

A NEA, a March Capital e a National Grid Partners ampliaram seus investimentos com base no crescimento contínuo da empresa, na execução consistente e na confiança na visão da Uniphore para sua plataforma de IA corporativa.

“Acreditamos que a Uniphore é uma empresa geracional em IA, com a plataforma e a equipe certas para liderar esse mercado”, afirmou Scott Sandell, presidente executivo e CIO da NEA. “Vimos grandes empresas passarem de pilotos a produção em semanas – e não meses – com forte governança, e estamos entusiasmados em apoiar o crescimento contínuo da Uniphore nesta nova rodada.”

“A Uniphore apresenta uma das trajetórias mais rápidas que já vimos em IA para negócios”, disse Sumant Mandal, cofundador e sócio-gerente da March Capital. “A adoção da Business AI Cloud está acelerando entre empresas da Fortune 500, com casos de uso cada vez mais amplos. Seu design aberto e componível permite começar rápido e escalar com segurança, e estamos empolgados em apoiar essa equipe na construção de uma líder de categoria.”

Entre os marcos recentes estão o lançamento da Business AI Cloud na primeira metade de 2025 e as aquisições da ActionIQ e da Infoworks, além das aquisições anunciadas da Orby AI e da Autonom8. Essas movimentações colocam a Uniphore na vanguarda do talento em IA e ampliam os resultados oferecidos a seus clientes – ajudando usuários corporativos e CIOs a adotar IA com mais rapidez e automatizar tarefas com modelos treinados em dados empresariais. Em conjunto, fortalecem a abordagem de ponta a ponta da Uniphore em IA para negócios, permitindo que os clientes mantenham seus modelos e infraestrutura de dados atuais, integrem-se a sistemas existentes e cumpram exigências de segurança e conformidade.

Sobre a Uniphore

A Uniphore é a empresa de IA para negócios que desbloqueia a empresa agentiva com uma plataforma completa e componível de IA que integra agentes, modelos, conhecimento e dados. Sua plataforma, a Business AI Cloud, elimina a brecha entre a IA voltada ao consumidor e a IA corporativa – combinando a simplicidade da primeira com o rigor, a segurança e a escalabilidade exigidos pela segunda. A Uniphore permite que usuários corporativos aproveitem a IA com facilidade e gerem resultados imediatos, enquanto oferece aos CIOs a base para implementar aplicações poderosas de IA integradas a fluxos de trabalho treinados em dados empresariais. Com a confiança de mais de 2 mil empresas no mundo todo, reconhecida pela Gartner, Forrester e listada no ranking Deloitte Fast 500, a Uniphore cumpre a promessa da IA como força transformadora para os negócios. Saiba mais em www.uniphore.com.

Assessoria de Imprensa:

Michael Trapani

Vice-presidente de Marketing Global da Uniphore

(631) 560-8895