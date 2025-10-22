Dinamização de Ribeirão Preto cria oportunidades de negócios

Levantamento da prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento aponta 2025 com números positivos no campo do emprego e dos novos negócios. Foram criadas 4613 novas vagas, resultado de 56.136 admissões em contrapartida aos 51.523 desligamentos.

O resultado eleva o estoque de empregos formais para 257.375 vínculos até o final de abril. No ambiente empresarial, os dados também apontam crescimento. Ribeirão Preto registrou a abertura de 9.554 empresas no primeiro quadrimestre, destacando-se 4.517 novos CNPJs. Trata-se de um crescimento de 3,5% em relação ao quadrimestre anterior. São números acima das médias nacional, estadual e da região Sudeste.

Ribeirão Preto reforça o papel estratégico como polo econômico regional. Tem “ambiente favorável ao empreendedorismo, à geração de empregos e ao desenvolvimento sustentável”, conforme declarou a secretária Suely Vilela. O desempenho econômico vai gerar necessidade de promoção das marcas e de produtos criados. Representa, assim, oportunidades para agência de comunicação e marketing.

“Avaliamos o quadro de Ribeirão Preto e região e vamos potencializar nossa atuação lá. O plano de 2026 é abrir uma sede para receber clientes e potenciais contas”. A declaração é de Edgard Mafra, diretor da Escamma Comunicações. “Vamos nos instalar numa casa moderna para realizar grandes eventos com participação de influenciadores e artistas. É nossa maneira de agradecer e fidelizar clientes”, complementa ele.

Os planos da Escamma baseiam-se também no perfil das contratações, que estimulam novos negócios. Com o maior número de contratações no período (31.184 admissões), o setor de serviços foi atrás de trabalhadores com ensino médio completo (2.886) e ensino superior completo (410), evidenciando o perfil qualificado da mão de obra local. Além disso, concentrou juventude, faixa etária entre 18 e 24 anos, o maior volume de contratações. O número demonstra protagonismo dos jovens na inserção ao mercado de trabalho e de consumo.

“São potenciais consumidores em busca de produtos e marcas de qualidade e confiáveis. A atuação dos novos contratados aquecerá a economia ainda mais. Podemos fazer com que clientes da agência em Ribeirão Preto aprimorem a comunicação e o marketing e vendam mais”, explora o diretor da Escamma.

A Escamma já atende o INERP – Instituto de Neurologia de Ribeirão Preto e a Medicar Serviços de Emergência da cidade há mais de cinco anos e já fez campanhas nacionais de publicidade e marketing digital para clientes como Embracon, Hospitais Sírio Libanês, Beneficência Portuguesa e Oswaldo Cruz, BNDES, Ministério da Saúde, IBM, Sebrae TeleSena Medicar Iguatemi Empresa de Shopping Centers e Governo do Rio Grande do Sul, entre outros.