Mudanças na Administração são vistas de formas diferentes

Desde a sua regulamentação em 1965, a Administração passou por evoluções que vão desde a profissionalização da gestão até a reinvenção das empresas na era digital. Essas mudanças impactaram significativamente as atividades desenvolvidas dentro das organizações, trazendo novas ferramentas para as rotinas e tendências cada vez mais diversas para o futuro. Contudo, segundo um recente levantamento do Conselho Regional de Administração de São Paulo - CRA-SP, a percepção dessas transformações varia de acordo com a posição ocupada pelos profissionais da área no mercado de trabalho.

No estudo, 36,3% dos profissionais com cargos operacionais apontaram a digitalização de documentos e processos internos como a principal transformação presenciada nos últimos anos. Essa opção, no entanto, foi citada por menos de 24% dos profissionais com cargos de liderança, autônomos ou donos do próprio negócio, que apontaram a implantação de softwares integrados (ERP, CRM, outros) como a mudança mais significativa.

Ainda em relação às transformações vivenciadas, 31,1% dos empreendedores mencionaram a estruturação de áreas ou times para a construção do planejamento estratégico como a segunda mudança de maior impacto nos últimos tempos. Essa questão, no entanto, foi apontada por apenas 11% dos profissionais com cargos operacionais e 19,2% daqueles com funções de liderança.

O levantamento "Jubileu de Diamante: como o profissional de Administração vê a evolução da área", que contou com a participação de 505 profissionais registrados entre os dias 16 de julho e 6 de agosto, também revelou que a análise de dados e os relatórios gerenciais são as ferramentas mais utilizadas em todos os níveis hierárquicos, especialmente para os empregados com cargo de liderança (58,5% deles).

Já o uso de sistemas integrados (como ERP, CRM, BI) foi mais citado pelos profissionais com cargos operacionais (34,1% deles). Pouco mais de 24% dos líderes, autônomos e donos dos próprios negócios mencionaram essas ferramentas como as mais usadas no dia a dia.

Competências relevantes para o futuro

Questionados quanto às competências mais importantes para o futuro, os profissionais de Administração de todas as posições, com destaque para os donos do próprio negócio (63,7% deles), foram unânimes em apontar o aprendizado contínuo e a atualização constante como as habilidades de maior relevância.

Já a inteligência emocional e o equilíbrio em contextos de pressão foram mais citados pelos profissionais com cargos de liderança (49,2% deles), enquanto os prestadores de serviço/autônomos foram os que menos mencionaram essas habilidades (36,8% deles).

Para o presidente do CRA-SP, Adm. Alberto Whitaker, o levantamento do Conselho ajuda a entender melhor a percepção dos diversos profissionais que integram a área. “A Administração é vasta e abriga inúmeros profissionais, nos mais diferentes cargos e posições, e cada um vai enfrentar as transformações de uma forma, destacando aquilo que mais impacta diretamente o seu trabalho. Estudos como esses nos ajudam a compreender de forma mais ampla a profissão, levando em consideração diversos aspectos e opiniões”, afirma.

Os resultados do levantamento “Jubileu de Diamante: como o profissional de Administração vê a evolução da área” estão disponíveis na íntegra no site do CRA-SP.