Empreendedorismo feminino movimenta economia local

No último mês de setembro, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) criou o seu sexto núcleo em favelas, no Morro da Mariquinha, em Florianópolis (SC). Formado por empreendedoras da comunidade, o núcleo é uma iniciativa voltada para representar e fortalecer o setor de alimentação fora do lar e marca um novo capítulo na atuação da entidade no estado de Santa Catarina.?

As integrantes do núcleo são mulheres que transformaram a cozinha em espaço de criação, renda e autonomia. Elas produzem refeições, doces e lanches que alimentam?a vizinhança e?movimentam?a economia local.??

À frente do grupo está a coordenadora Prince Oliveira, proprietária do Ajeum Vital, cozinha de resgate ancestral. Para ela, ser empreendedora na favela é ter “a força de não desistir e seguir buscando algo maior, mesmo quando as oportunidades são mais difíceis para quem vem da comunidade”, comenta.??

O retrato de um fenômeno nacional

O poder dessas histórias se reflete em um movimento que se espalha pelo país. Segundo estudo da Central Única das Favelas (CUFA) e do Instituto Data Favela, 50% dos moradores de favelas têm o próprio negócio, sendo que o segmento mais comum é o de alimentação fora do lar - como restaurantes e lanchonetes - (15%).??

No caso das mulheres, o ato de empreender carrega uma dimensão ainda mais profunda. À frente da gestão do negócio, conciliam o trabalho formal, a família e a carga das responsabilidades domésticas e, ainda assim, constroem marcas reconhecidas pela qualidade e originalidade.??

Como destaca Lúcia de Amorim, associada Abrasel e proprietária do Delícias da Lucinha: “Empreender é tornar um sonho real. Trabalho na área da saúde, mas cozinhar é minha paixão. Meus colegas viraram meus primeiros clientes, e os elogios me mostraram que esse era o caminho. Hoje, empreender é recalcular a rota e escolher o meu tempo”, compartilha.?

Empreendimentos de mulheres periféricas?

Para muitas das integrantes do núcleo,?liderar?o próprio negócio?é sinônimo de resistência e visão estratégica.??

Joziane?Rodrigues, do Sabor Artesanal da Jozi, que trabalha com pães artesanais e de fermentação natural no Morro da Mariquinha, define: “Ser empreendedora é ter coragem de acreditar em um sonho e trabalhar todos os dias para torná-lo realidade. Ser mulher traz desafios, mas também sensibilidade e força para lidar com o negócio de forma especial. Aqui, cada conquista tem um valor enorme, porque vem do esforço e da vontade de crescer”.?

Os desafios vão além da gestão. Isso porque o preconceito, a dificuldade de acesso a crédito e a falta de visibilidade ainda são barreiras constantes. “A gente precisa lutar dez vezes mais para o nosso produto ser valorizado apenas porque vem da comunidade”, explica Prince.?

Neste cenário, o núcleo se firma como um espaço de fortalecimento coletivo,?onde cada conquista individual se multiplica na comunidade. “Os primeiros clientes são os vizinhos. Esse carinho e reconhecimento é o que nos faz continuar”, completa a coordenadora.?

Para Juliana?Mota, presidente da Abrasel em Santa Catarina, o núcleo representa a missão da associação:

“A Abrasel precisa estar onde o empreendedorismo acontece, precisa estar nas comunidades. Apoiar o Núcleo no Morro da Mariquinha é cumprir nossa missão de fortalecer o setor em toda a sua diversidade e potência, reconhecendo que a comunidade não é carência, é potência”, comenta.?

Mão na massa

O recém-criado núcleo Abrasel já realiza a sua primeira ação: a feira de empreendedores do Morro da Mariquinha, que reunirá 10 negócios locais no próximo dia 25 de outubro, das 14h às 22h. Toda a comunidade poderá conhecer e comprar produtos e alimentos durante o evento, que faz parte da programação oficial do Festival Felabration – que homenageia o artista nigeriano Fela Kuti e celebra a cultura Afrobeat. A entrada é gratuita.

A Abrasel em SC apoia o evento e terá representantes na Feira de Empreendedores. Para saber mais, basta acessar: https://www.instagram.com/abraselsc/

Serviço:

Feira de Empreendedores do Morro da Mariquinha

Data: 25 de outubro (sábado)

Horário: 14h às 22h

Endereço: Rua Laura Caminha Meira, 325 – Florianópolis/SC

Entrada Gratuita