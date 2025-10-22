Instituto Aupaba realiza Ciclo de Palestras no CEDERJ Rocinha

O Instituto Aupaba, em parceria com o seu Conselho Estratégico e o Airbnb, realiza em outubro e novembro, às 17h30, o Ciclo de Palestras “Jornada Inovadora do Turismo”, no CEDERJ Rocinha, no Rio de Janeiro.

A iniciativa integra o programa de capacitação do Instituto Aupaba, que tem como objetivo formar e conectar empreendedores, educadores, gestores e lideranças comunitárias comprometidos com o desenvolvimento territorial e o turismo de impacto positivo.

O ciclo propõe debates e trocas sobre temas essenciais ao futuro do turismo sustentável, como turismo regenerativo, economia criativa, certificações ESG, cultura, segurança alimentar e valorização de territórios, reunindo especialistas e profissionais de referência em cada área.

“Nosso objetivo é criar pontes entre conhecimento, território e propósito. O turismo regenerativo é uma oportunidade real de transformação social e ambiental, capaz de fortalecer comunidades e gerar pertencimento. O ciclo de palestras é um convite para repensar o papel do turismo como força positiva”, destaca Luciana De Lamare, presidente e cofundadora do Instituto Aupaba.

Sobre o Projeto Jornada Inovadora do Turismo

O Jornada Inovadora do Turismo é uma parceria entre o Instituto Aupaba e o Airbnb, criada com o propósito de fortalecer comunidades do Rio de Janeiro por meio de uma abordagem integrada que une educação digital, práticas sustentáveis e ações territoriais concretas, sempre orientadas pelos princípios do turismo regenerativo.

Mais do que um programa de capacitação, o projeto atua para promover inclusão social, geração de renda, restauração ambiental e o resgate de saberes locais, estimulando o orgulho comunitário e impulsionando a economia de base local. O objetivo é consolidar um modelo de turismo que valorize as raízes culturais e a sustentabilidade, gerando oportunidades duradouras para os moradores e um legado positivo para toda a cidade.

Áreas de atuação

Empreendedorismo comunitário: capacitação de empreendedores locais com oficinas, workshops e mentorias voltadas para turismo, artesanato, economia criativa e circular.

capacitação de empreendedores locais com oficinas, workshops e mentorias voltadas para turismo, artesanato, economia criativa e circular. Turismo de Base Comunitária: desenvolvimento de roteiros e experiências culturais.

desenvolvimento de roteiros e experiências culturais. Educação e inclusão: atividades voltadas para moradores de comunidades do Rio de Janeiro, com foco em empregabilidade e protagonismo social.

Metodologia

Por meio de uma plataforma online, o Jornada Inovadora do Turismo, oferece cursos e palestras sobre temas como empreendedorismo, inglês básico para turismo e práticas ambientais, complementados por publicações didáticas voltadas para educação ambiental, gastronomia sustentável, hospedagem comunitária, inclusão digital e desenvolvimento de negócios.

Programação de Outubro e Novembro

21/10 (terça-feira) - Palestra "Certificação ESG para o turismo”

Priscila Bentes, sócia-fundadora do Circuito Elegante em 2003. Responsável pela criação dos selos Safe&Clean em parceria com a Bureau Veritas e pelo SeloXIS de sustentabilidade ESG que certifica empreendimentos turísticos no Brasil.

23/10 (quinta-feira) - Palestra "Indicações Geográficas como ferramenta de valorização de territórios”

Celso Merola, Engenheiro Agrônomo e chefe da Divisão de Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultural no Rio de Janeiro.

28/10 (terça-feira) - Palestra "Educação ambiental e sustentabilidade como instrumento de transformação de territórios”

Carolina Machado, engenheira química especializada em gestão ambiental, atua há mais de 15 anos com educação para a sustentabilidade, políticas públicas e mobilização comunitária. É CEO e fundadora da Recickla Educação Ambiental, autora da coleção “Nossa Jornada” e do livro infantil “Tatá e o Problema do Lixo”, além de idealizadora de projetos como o Camp de Imersão Ambiental e o Selo Verde Municipal, que conectam escolas e comunidades em ações sustentáveis.

11/11 (terça-feira) - Palestra “Nutrição Sustentável Brasil: Potencial Gastronômico dos Nossos Biomas”

Taíssa Lima, professora do Departamento de Nutrição Aplicada da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Mestre em Ciência de Alimentos, Doutora em Biociências e pesquisadora de vegetais nativos do Brasil. Autora do livro "Frutos Nativos e Exóticos do Brasil: Nutrição e Biodiversidade". Idealizadora e coordenadora do programa medicina culinária versão brasileira e responsável pelo núcleo de nutrição sustentável do Cristo Redentor.

13/11 (quinta-feira) - Palestra “Presença e Autocuidado”

Helen Pomposelli, jornalista, consultora de imagem e terapeuta psicanalista integrativa, criadora do selo Per Vivere Bene, voltado ao bem-estar e autoconhecimento. Colunista da Veja Rio, atuou como produtora, stylist, editora e repórter nas áreas de bem-estar, comportamento, gastronomia e moda. É criadora e apresentadora do programa Vamos Combinar (GNT), idealizadora do retiro Tenda da Lua e do workshop O feminino através dos 4 elementos e os ciclos lunares, além de autora dos livros infantojuvenis Keka Tá na Moda, As Saias Voadoras de Keka e O Brechó Chique da Keka.

19/11 (quarta-feira) - Palestra “Oportunidades do Turismo de Aventura”

Fabio Nascimento, montanhista, empreendedor e graduando em Gestão de Turismo pelo CEFET-RJ, com experiência em qualidade, segurança e meio ambiente (QSMS). Fundador de uma agência de ecoturismo e turismo de aventura, foi presidente da ACTA, diretor da Rede Brasileira de Trilhas e embaixador de turismo do Rio de Janeiro. Idealizador da Trilha TransMangaratiba, atua em conselhos de turismo e conservação, unindo técnica e paixão pela natureza.

25/11 (terça-feira) - Palestra “Desafios e Oportunidades da Sustentabilidade”

Fernanda Lopes, mestre em Sistemas de Gestão pela UFF. Profissional de Sustentabilidade e Comunicação com mais de 10 anos de experiência no setor de representação do comércio de bens, serviços e turismo. Professora da FGV Educação Executiva. Conselheira do Instituto Aupaba.

27/11 (quinta-feira) - Palestra “Moda, Cultura e Território”

Adriana Balthazar, advogada de formação, empreendedora na economia criativa, trabalhou durante muitos anos como gerente de produto para as melhores marcas nacionais, inclusive no exterior. Foi Deputada Estadual, Vice-Presidente da Comissão de Turismo da Alerj, abraçando como uma das principais pautas o desenvolvimento do Turismo no RJ, especialmente no interior. Seu mandato ganhou prêmios de inovação e integridade. Atualmente é palestrante em diversos temas que reúnem exatamente essa diversidade de atuações e experiências.

Inscrições pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/eventos?s=instituto%20aupaba

Serviço

Local: Polo CEDERJ Rocinha

Endereço: Complexo Esportivo da Rocinha; R. Bertha Lutz, 85 - São Conrado

Data: de 21 de outubro a 27 de novembro

Horário: 17h30

Evento gratuito